Lieutenante-gouverneure unilingue: les Acadiens devant la Cour suprême

Commerce intérieur

La semaine dernière, la ministre fédérale des Transports et du Commerce intérieur, Anita Anand, a annoncé dans une rencontre privée avec ses homologues provinciaux qu’elle a l’intention d’éliminer la moitié des 39 restrictions fédérales qui limitent les échanges commerciaux interprovinciaux.

Le concept: En facilitant le commerce entre les provinces et les territoires, les exportations et importations avec les États-Unis seraient moins nombreuses et l’économie canadienne serait moins à la merci du géant du Sud.

Les barrières au commerce interprovincial seraient à l’origine d’un manque à gagner estimé à 200 milliards $ pour l’économie du pays.

L’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017, encadre le commerce intérieur. Malgré cet accord, plusieurs exceptions imposées par les provinces, les territoires et Ottawa sont encore en place.

Une première loi: Cette semaine, un projet de loi a été déposé en Nouvelle-Écosse pour faciliter le commerce avec les autres provinces. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a annoncé mercredi qu’il réfléchit à faire de même.