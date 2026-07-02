Ottawa accueillera le Sommet de la Francophonie en 2028

Le Canada accueillera le Sommet de la Francophonie en 2028 dans la région de la capitale nationale. Annoncée par le premier ministre Mark Carney lors de la fête du Canada, cette décision est saluée par les communautés francophones en situation minoritaire.

«Que la fête commence! Nous avons décidé d’amener le monde au Canada pour célébrer la vitalité, la richesse et la résilience de la langue française dans ce pays et partout dans le monde.»

Le premier ministre avait annoncé la candidature de la capitale fédérale en décembre. Celle-ci a été officialisée par le Conseil permanent de la Francophonie, le 1er juillet. Sa désignation devrait être entérinée en novembre, lors du 20e Sommet de la Francophonie à Siem Reap, au Cambodge.

Le Sommet de la Francophonie est organisé tous les deux ans par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il permet aux dirigeants des 90 États et gouvernements membres d’établir les orientations majeures de l’organisation.

Le pays a déjà été l’hôte de ce rassemblement à Québec en 2008 et en 1987, ainsi qu’à Moncton en 1999.