Un Sommet de la francophonie à Ottawa aurait des retombées positives partout

Ottawa sera candidate pour accueillir le Sommet de la francophonie 2028. Une occasion de mettre en lumière la francophonie et son économie ainsi que de rappeler que la francophonie canadienne ne se limite pas au Québec.

Pour le président-directeur général du Réseau de développement et d’employabilité (RDÉE Canada), Yan Plante, le fait d’accueillir une délégation de 90 représentants de la francophonie dans le monde stimulerait l’économie locale, avec la location de chambres d’hôtel, les restaurants, la location de salle de congrès, etc.

Pour les entreprises au sein des communautés francophones hors Québec, l’effet n’est pas à négliger non plus. Yan Plante voit dans cette candidature – si elle aboutit – une occasion unique de faire connaître et de vendre les produits et services des 116 000 entreprises francophones en situation minoritaire.

La 21e édition en 2028

Le Sommet de la francophonie est organisé tous les deux ans par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Le pays hôte préside l’évènement et conserve le rôle jusqu’au Sommet suivant.

Cet évènement a pour rôle de donner une orientation commune aux pays participants pour la promotion et le rayonnement de la francophonie au niveau international.