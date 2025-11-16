Québec pousse le Centre de la francophonie des Amériques vers d’autres sources de financement

Le gouvernement du Québec planifie une transition financière pour que le Centre de la francophonie des Amériques (CFA) puisse trouver d’autres sources de financement, notamment fédérales.

Le ministre Jean-François Roberge souligne la création d’une politique sur la francophonie canadienne comme preuve de l’engagement continu du Québec.

Formalité?

Le projet de loi 7 du Québec, déposé le 5 novembre à l’Assemblée nationale, touche un allié important pour les francophones de l’extérieur du Québec. Il change le statut du Centre de la francophonie des Amériques, le faisant passer d’organisme du gouvernement du Québec à organisme à but non lucratif (OBNL).

Le projet loi supprime également les références au Centre de la francophonie des Amériques dans plusieurs lois québécoises.

Cette formalité pourrait apparaître administrative uniquement, mais le nom du projet de loi 7 – Loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l’efficacité de l’État et à renforcer l’imputabilité des hauts fonctionnaires – laisse présager d’autres intentions.