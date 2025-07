Francophonie des Amériques: une mosaïque en pleine construction

En Amérique latine, poursuit-il, les francophones ou les passionnés de français se sentent souvent isolés. Il souligne que la capacité et le désir de parler français dans les Amériques sont plus importants qu’on ne le pense, mais que ces personnes et communautés restent souvent invisibles.

Dans sa région proche de Sao Paulo, Elaine Andrade constate que «les espaces francophones sont très rares et donc on doit les créer».

Au-delà de la géographie et la langue

«Il faut que cette francophonie des Amériques émerge, soit connue. Plus elle est connue, plus elle va être étudiée. Plus elle va être documentée, plus ça va nous donner des outils pour qu’elle soit vivante», insiste Flavie-Isabelle Hade.

Elaine Andrade, qui a fait sa formation en France, souligne l’importance de «sentir cette culture francophone» ici, sur le continent américain, et d’«oublier un peu la France métropole». «La francophonie, c’est une conception beaucoup plus large que la langue», ajoute-t-elle.

Étienne Rivard, pour sa part, insiste sur l’importance de reconnaitre la diversité des façons de parler, et de ne pas laisser l’insécurité linguistique freiner l’expression en français. Dans un monde dominé par l’anglais, «une alliance entre les autres langues importantes» lui semble essentielle.