La culture francophone retrouve sa voix à Détroit

À Détroit, aux États-Unis, Mélissa Baril tente de tisser des liens entre francophones pour faire rayonner une culture souvent méconnue. À travers divers projets et partenariats, elle cherche à changer la perception de la francophonie dans la ville de l’automobile – et au-delà.

Détroit abrite une francophonie aux multiples facettes, façonnée par son histoire et plusieurs vagues d’immigration.

Avec l’initiative Bonjour Détroit, dont elle est la fondatrice et directrice, Mélissa Baril veut unir les communautés francophones et promouvoir la langue française dans tout l’État du Michigan.

«La mission de Bonjour Détroit, elle est double. Elle est en effet de tisser des liens entre toutes les communautés francophones, pour les fédérer, en présentant des programmes culturels, sociaux, éducatifs et économiques, mais aussi de travailler, de développer des partenariats au niveau local», explique-t-elle.

Bâtir une communauté francophone

Depuis sa création, un peu plus tôt cette année, Bonjour Détroit a organisé des 5 à 7 mensuels, des tables rondes et un évènement collaboratif avec le Haitian Network Group of Detroit.