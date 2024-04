Des profs de l’Université de Windsor veulent en faire un pôle francophone

«Nous en discutons sérieusement entre nous depuis un an», relate Pascale Chapdelaine. «Bien que le sujet revient depuis longtemps dans les discussions dans la communauté francophone de Windsor.»

Le président et le nouveau recteur de l’Université sont au courant et favorables à la démarche, dit-elle, et plusieurs des recommandations sont des «fruits mûrs».

L’Université de Windsor accueille environ 18 000 étudiants, provenant très majoritairement de la ville et sa région environnante. «Sauf en droit», précise Pascale Chapdelaine, «car les programmes de droit sont très contingentés, et les étudiants viennent de partout en province et même du Québec étudier le droit à Windsor.»

Le droit serait d’ailleurs un des programmes qui profiteraient – et qui ferait profiter la communauté – de l’ajout de cours en français, estime-t-elle, ainsi que les programmes de formation d’infirmières et d’enseignants.

Dynamiser la francophonie

«L’objectif à plus long terme est de donner plus de dynamisme à la francophonie sur les campus et dans la région de Windsor-Essex», lit-on encore dans le mémoire. Déjà, quelques activités culturelles francophones sont organisées sur la campus, notamment autour du 20 mars, Journée internationale de la francophonie.