Premier prix pour la Liberté guidant la francophonie

Concours d'affiches du Conseil scolaire catholique MonAvenir

Liberté
L'affiche primée au concours d'affiches du Conseil scolaire catholique MonAvenir.
Publié 06/12/2025 par l-express.ca

L’affiche Madame Liberté guidant le futur de la francophonie, réalisée par deux élèves de 12e année de l’École secondaire catholique Sainte-Famille, Elizabeth Massie et Anya Huyge, a remporté le concours de création d’affiches Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Le Conseil scolaire souligne les 50 ans du drapeau franco-ontarien à travers une série d’événements et d’activités éducatives. Son Service de l’éducation citoyenne et identitaire a ouvert ce concours à tous les élèves de la maternelle à la 12e année, dont les gagnants viennent d’être dévoilés.

«Madame Liberté guidant le futur de la francophonie célèbre la liberté d’apprendre en français», expliquent les deux jeunes artistes primés. «L’affiche montre une enseignante et ses élèves, vêtus de tenues aux couleurs franco-ontariennes, symbolisant la diversité de la culture francophone en Ontario. Tous se tiennent sur des toques de diplômés, rappelant que, malgré les défis passés, les enfants peuvent désormais apprendre en français dans la province.»

«Inspirée de La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix, l’enseignante brandit fièrement le drapeau franco-ontarien, incarnant la liberté, la transmission du savoir et l’avenir prometteur des élèves.»

Exprimer la vitalité de la francophonie

Ce concours invitait les élèves à exprimer, à travers l’art visuel, la richesse, la diversité et la vitalité de la francophonie ontarienne. Au total, 88 projets ont été soumis, «ce qui a rendu le choix du comité difficile mais passionnant», rapporte Nicole Mollot, la directrice de l’éducation.

Le comité de sélection était composé de membres de l’équipe du Service de l’éducation citoyenne et identitaire, de membres du Service de la pédagogie, ainsi que deux élèves de chacune des 14 écoles secondaires MonAvenir.

«La créativité et l’engagement dont ont fait preuve nos élèves sont impressionnants», poursuit Nicole Mollot. «Leurs oeuvres reflètent une francophonie vivante, fière et diversifiée. C’est un privilège de voir leur talent s’exprimer avec autant de force et d’originalité.»

Identité et valeurs

Les critères de sélection mettaient l’accent sur:

• l’identité et les valeurs francophones;

• la diversité de la francophonie;

• la mise en valeur du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien;

• l’originalité et l’innovation de l’approche artistique;

• la clarté du message;

• la liberté du médium (peinture, dessin, pastel, création numérique, etc.);

• l’inspiration tirée de l’histoire du drapeau;

• l’utilisation pertinente des couleurs et symboles franco-ontariens.

Le Csc MonAvenir accueille des élèves de la maternelle à la 12e année au sein de 47 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires, sur un territoire qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et du lac Ontario (Toronto) à la baie Georgienne.

