Premier prix pour la Liberté guidant la francophonie

L’affiche Madame Liberté guidant le futur de la francophonie, réalisée par deux élèves de 12e année de l’École secondaire catholique Sainte-Famille, Elizabeth Massie et Anya Huyge, a remporté le concours de création d’affiches Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Le Conseil scolaire souligne les 50 ans du drapeau franco-ontarien à travers une série d’événements et d’activités éducatives. Son Service de l’éducation citoyenne et identitaire a ouvert ce concours à tous les élèves de la maternelle à la 12e année, dont les gagnants viennent d’être dévoilés.

«Madame Liberté guidant le futur de la francophonie célèbre la liberté d’apprendre en français», expliquent les deux jeunes artistes primés. «L’affiche montre une enseignante et ses élèves, vêtus de tenues aux couleurs franco-ontariennes, symbolisant la diversité de la culture francophone en Ontario. Tous se tiennent sur des toques de diplômés, rappelant que, malgré les défis passés, les enfants peuvent désormais apprendre en français dans la province.»

«Inspirée de La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix, l’enseignante brandit fièrement le drapeau franco-ontarien, incarnant la liberté, la transmission du savoir et l’avenir prometteur des élèves.»

Exprimer la vitalité de la francophonie

Ce concours invitait les élèves à exprimer, à travers l’art visuel, la richesse, la diversité et la vitalité de la francophonie ontarienne. Au total, 88 projets ont été soumis, «ce qui a rendu le choix du comité difficile mais passionnant», rapporte Nicole Mollot, la directrice de l’éducation.