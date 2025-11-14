La présidente réélue et un nouveau vice-président au Conseil scolaire catholique MonAvenir

Les élus du Conseil scolaire catholique MonAvenir ont réélu Geneviève Grenier à la présidence et Marcellin Kwilu Mondo à la vice-présidence le 13 novembre.

Geneviève Grenier entame ainsi un cinquième mandat consécutif à la présidence, soit depuis 2021. Elle avait aussi effectué quatre mandats comme vice-présidente de 2016 à 2020. Geneviève Grenier représente la région de Dufferin-Peel-Wellington depuis plus de dix ans.

Marcellin Kwilu Mondo a été élu conseiller de la région de Durham-Peterborough-Kawartha-Clarington en novembre 2022.

La présidente a chaleureusement remercié Nathalie Dufour-Séguin pour ses deux mandats à ses côtés en tant que vice-présidente. «Je suis honorée de la confiance que m’accordent mes collègues pour cette dernière année de notre mandat. Ensemble, nous poursuivrons notre engagement envers la réussite et l’épanouissement de nos élèves.»

Parmi les priorités du Conseil, elle mentionne le projet de centre scolaire communautaire de Hamilton, «qui représente une étape importante pour notre Conseil et nos familles». Ce projet d’écoles secondaires – une de MonAvenir et l’autre de Viamonde – était justement à l’ordre du jour de la réunion de ce vendredi 14 novembre du Comité de planification de la ville de Hamilton.

Le nouveau vice-président Marcellin Kwilu Mondo, a souligné que la table du conseil scolaire «rassemble des personnes passionnées et dévouées».