Portes ouvertes de toutes les écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir

Du 4 au 27 novembre

école MonAvenir
L'école secondaire catholique Saint-Charles-Garnier, à Whitby.
Publié 29/10/2025 par l-express.ca

Pour la première fois, toutes les écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir – 47 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires — tiendront leurs soirées portes ouvertes au même moment: du 4 au 27 novembre.

Ces événements offriront aux familles l’occasion de visiter les écoles, de rencontrer les membres du personnel, de poser leurs questions et de découvrir l’environnement des écoles catholiques de langue française de Toronto et de la péninsule jusqu’à Niagara.

écoles
Des responsables du Csc MonAvenir et des élus locaux visitaient récemment le site de leur future école élémentaire à Cobourg.

Rentrée marquante

Les soirées portes ouvertes s’adressent aux parents qui envisagent d’inscrire leur enfant dans une école en septembre 2026, notamment pour celles et ceux qui vivront une rentrée marquante:

– l’entrée en maternelle (pour les enfants qui auront 4 ans avant le 31 décembre 2026);

– le passage en 7e année, souvent synonyme de changement d’école;

– ou l’entrée en 9e année, particulièrement pour les élèves issus d’un programme d’immersion française ou souhaitant changer de milieu scolaire.

école
Fête du drapeau franco-ontarien, le 25 septembre 2025, à l’école secondaire Sainte-Famille à Mississauga.

Ces événements sont également destinés aux familles:

– qui viennent de s’établir dans la région;

– qui ont déménagé récemment;

– ou qui réfléchissent à un changement d’école pour offrir à leur enfant un nouvel environnement.

L’admission d’élèves non catholiques peut être considérée, et les élèves inscrits dans des programmes d’immersion française peuvent faire une demande d’inscription à tous les niveaux.

Des élèves et enseignants du PSAT: le Programme spécialisé en Arts de Toronto, à l’école secondaire Saint-Frère-André.

Rencontres privilégiées

«L’ensemble du personnel scolaire se mobilise avec coeur et professionnalisme pour faire de ces soirées des moments privilégiés de rencontre», souligne Nicole Mollot, directrice de l’éducation du Csc MonAvenir.

«Nos écoles regorgent de richesses à découvrir. Nous avons hâte d’accueillir les familles et de leur présenter tout ce que nos écoles peuvent offrir à leurs enfants.»

Le Csc MonAvenir vante ses écoles «à taille humaine», où «chaque élève est reconnu, accompagné et encouragé à développer pleinement son potentiel».

Ses responsables font aussi valoir son «environnement francophone et catholique inclusif» formant «des citoyens du monde, confiants, empathiques et engagés», que confirment de bons résultats aux tests provinciaux.

rentrée scolaire, MonAvenir
La directrice de l’Éducation du Conseil scolaire catholique MonAvenir, Nicole Mollot.

Majeures hautes spécialisations

En plus d’activités parascolaires variées, les écoles secondaires offrent des cours optionnels comme le Baccalauréat international ou les majeures hautes spécialisations répondant aux besoins et intérêts des élèves, particulièrement en 11e et 12e année.

«Les horaires et les installations permettent aux élèves de se préparer et d’exceller dans leur cheminement post-secondaire, que ce soit pour le marché du travail, les métiers spécialisés ou la poursuite des études, autant en français qu’en anglais.»

« Les portes ouvertes permettent aux familles de constater concrètement ce qui rend nos écoles si uniques», indique la présidente Geneviève Grenier. «Un climat bienveillant, des valeurs solides, une excellence académique reconnue et une passion commune pour la réussite de chaque élève.»

Les dates des portes ouvertes de chaque école sont affichées sur le site Internet cscmonavenir.ca.

