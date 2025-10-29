Portes ouvertes de toutes les écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir

Pour la première fois, toutes les écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir – 47 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires — tiendront leurs soirées portes ouvertes au même moment: du 4 au 27 novembre.

Ces événements offriront aux familles l’occasion de visiter les écoles, de rencontrer les membres du personnel, de poser leurs questions et de découvrir l’environnement des écoles catholiques de langue française de Toronto et de la péninsule jusqu’à Niagara.

Rentrée marquante

Les soirées portes ouvertes s’adressent aux parents qui envisagent d’inscrire leur enfant dans une école en septembre 2026, notamment pour celles et ceux qui vivront une rentrée marquante:

– l’entrée en maternelle (pour les enfants qui auront 4 ans avant le 31 décembre 2026);

– le passage en 7e année, souvent synonyme de changement d’école;