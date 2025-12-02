Un premier Symposium de l’Excellence noire au Csc MonAvenir

Quelque 115 élèves de 7 des 14 écoles secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir ont participé, le 20 novembre, à son tout premier Symposium de l’Excellence noire.

Le rassemblement avait lieu à l’école Sainte-Famille, à Mississauga. Il réunissait des élèves de l’Union des élèves noirs et de six «groupes d’affinité» (des jeunes Noirs qui s’associent autour de leurs passions ou origines spécifiques) autour du thème: Jeunesse engagée: élevons nos voix!

Le Csc MonAvenir offrait ici «un espace sécuritaire et valorisant où les jeunes ont pu célébrer la richesse des cultures africaines et caribéennes, réfléchir à leurs aspirations et transformer leurs rêves en objectifs concrets».

Ateliers, conférence, fête

La journée a été marquée par une programmation d’ateliers interactifs sur la résilience, la masculinité, les stéréotypes, ou encore l’orientation de carrière.

Les élèves ont également participé à un panel animé par des intervenants des organismes BOLD, Akwaba Community et Point ancrage jeunesse, qui ont présenté leurs programmes et soutiens offerts aux jeunes des communautés noires.