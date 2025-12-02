Un premier Symposium de l’Excellence noire au Csc MonAvenir

noirs monavenir
Des participants au Symposium de l'Excellence noire. À l'avant: le conférencier Svens Télémaque. Photo: courtoisie
Publié 02/12/2025 par l-express.ca

Quelque 115 élèves de 7 des 14 écoles secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir ont participé, le 20 novembre, à son tout premier Symposium de l’Excellence noire.

Le rassemblement avait lieu à l’école Sainte-Famille, à Mississauga. Il réunissait des élèves de l’Union des élèves noirs et de six «groupes d’affinité» (des jeunes Noirs qui s’associent autour de leurs passions ou origines spécifiques) autour du thème: Jeunesse engagée: élevons nos voix!

Le Csc MonAvenir offrait ici «un espace sécuritaire et valorisant où les jeunes ont pu célébrer la richesse des cultures africaines et caribéennes, réfléchir à leurs aspirations et transformer leurs rêves en objectifs concrets».

Ateliers, conférence, fête

La journée a été marquée par une programmation d’ateliers interactifs sur la résilience, la masculinité, les stéréotypes, ou encore l’orientation de carrière.

Les élèves ont également participé à un panel animé par des intervenants des organismes BOLD, Akwaba Community et Point ancrage jeunesse, qui ont présenté leurs programmes et soutiens offerts aux jeunes des communautés noires.

Un rallye culturel a ajouté une dimension festive et éducative à l’événement.

L’un des moments forts de la journée fut la conférence inspirante de Svens Télémaque, auteur, conférencier et intervenant jeunesse. Il a rappelé que les rêves reportés ne sont jamais perdus et peuvent devenir de puissants moteurs de transformation.

Son message encourage les jeunes «à reconnaître leur potentiel, à dépasser les limites imposées et à se considérer comme des agentes et des acteurs de changement au sein de leur communauté».

noirs monavenir
Le conférencier Svens Télémaque devant 115 jeunes Noirs du Conseil scolaire catholique MonAvenir. Photo: courtoisie

Près du quart des élèves sont Noirs

Au Csc MonAvenir, selon les statistiques de 2023, plus de 55% des élèves de la 9e à la 12e année se disent de race blanche, plus de 23% de race noire, et près de 12% d’origine nord-africaine ou moyen-orientale.

La Loi de 2017 contre le racisme exige que les conseils scolaires de l’Ontario effectuent le recensement des données sociodémographiques des élèves et du personnel de toutes leurs écoles.

Puisqu’il s’agit d’un conseil scolaire catholique, on ne s’étonne pas de trouver plus de 67% de chrétiens en fin de secondaire (comparé à près de 90% chez les élèves de la maternelle à la 8e année), mais près de 25% se disant «sans affiliation religieuse ou spirituelle».

On découvre aussi que 53% des filles s’affirment «filles» et 39% des garçons se définissent comme «garçons». Les autres se répartissent dans des catégories comme «en questionnement», «bigenre», «non binaire», «genre fluide», «queer», «trans», «androgyne», «agenre»…

Mais plus de 77% se disent hétérosexuels, contre plus de 8% «bisexuels», près de 5% «en questionnement» et près de 3% «pansexuels». Moins de 1% des élèves s’identifient simplement comme «gais», et moins de 1% comme «lesbiennes».

Croire en son potentiel

«Au Csc MonAvenir», affirme la directrice de l’éducation Nicole Mollot, «nous voulons nous assurer que chacune et chacun reçoive tout le soutien nécessaire pour réussir et croire pleinement en son potentiel.»

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille des élèves de la maternelle à la 12e année au sein de 47 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires sur un territoire qui s’étend de Niagara à Peterborough et de Toronto à la baie Georgienne.

