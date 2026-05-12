Carol Jolin honoré dans le souvenir de Bernard Grandmaître

Carol Jolin
Carol Jolin. Photo: Sébastien Pierroz, Le Droit
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Publié 12/05/2026 par Sébastien Pierroz

Carol Jolin a reçu ce 8 mai la plus haute distinction de la francophonie d’Ottawa, dans une soirée où le nom de Bernard Grandmaître a résonné comme un rappel de l’histoire, mais aussi comme un appel à poursuivre le combat.

Figure bien connue de la francophonie ontarienne, Carol Jolin, aujourd’hui président de la Société franco-ontarienne de l’autisme (SFOA) et du MIFO, a remporté le prix Bernard-Grandmaître, point culminant du gala annuel portant le nom de l’ancien ministre ontarien décédé en octobre dernier à l’âge de 92 ans.

Sa victoire couronne un engagement de plusieurs décennies pour la défense des droits des francophones de l’Ontario. M. Jolin a notamment dirigé l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO), de 2012 à 2016, puis l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), de 2016 à 2022.

«Aucun leader n’accomplit quoi que ce soit seul», a lancé M. Jolin après avoir reçu son prix devant une centaine de convives.

«Notre francophonie bouge énormément, elle est résiliente», a-t-il ajouté en mêlée de presse. «Je ne suis pas près d’arrêter de m’impliquer.»

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Prix Bernard Grandmaître, Carol Jolin
Les lauréat.e.s des Prix Bernard Grandmaître 2026. Photo: ACFO Ottawa

Plusieurs catégories

Le gala a également permis de saluer plusieurs autres figures de la francophonie locale. Renée Champigny, bénévole au Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland, a reçu le prix Claudette-Boyer — citoyenne de l’année, tandis que Mosaïque Interculturelle a été nommé organisme de l’année.

Dans le secteur de l’éducation, Jean-François Boulanger, directeur de l’éducation du nouveau Consortium Centre Jules-Léger, a remporté le prix d’intervenant en éducation de l’année. Bernard Leduc, ancien PDG de l’Hôpital Montfort, a pour sa part reçu la même distinction dans la catégorie santé.

«Ce n’est pas seulement ma récompense, mais celle de tout le travail qui a été fait depuis cinq ans, depuis que nous avons obtenu notre gouvernance francophone», a souligné M. Boulanger.

Le prix Gisèle-Lalonde — jeunesse de l’année, remis à une personne de 13 à 18 ans, a été décerné à Nour Harb, élève conseillère au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario. Diana Ombe, entrepreneure et journaliste, a été sacrée jeune leader de l’année, dans la catégorie des 19 à 30 ans.

Elisa Gilet a reçu le prix de nouvelle arrivante de l’année, tandis que Patricia Toll a été reconnue comme alliée de la francophonie.

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Bernard Grandmaître
L’ancien ministre Bernard Grandmaître. Photo: rogers.com

L’ombre de Bernard Grandmaître

La soirée, ponctuée d’une prestation musicale de Céleste Lévis et Kimya, avait toutefois une résonance particulière. Il s’agissait de la première édition du gala depuis la mort de Bernard Grandmaître.

Premier récipiendaire du prix qui porte aujourd’hui son nom, en 1999, et artisan de la Loi sur les services en français de l’Ontario adoptée en 1986, Bernard Grandmaître a été présent dans les mémoires tout au long de la soirée.

«Il s’est battu pour faire passer cette Loi sur les services en français, a souligné M. Jolin devant les médias. Il a gagné des appuis un par un pour être capable de faire avancer le dossier. C’était un grand homme pour la francophonie, un leader. Cet homme émettait une force qu’on retrouve chez peu de leaders.»

Près de 40 ans après l’adoption de cette loi fondatrice, son héritage semblait encore habiter la salle, vendredi soir, rappelant que la francophonie ontarienne s’est construite par des combats patients et qu’elle continue de s’écrire à travers ceux et celles qui les prolongent.

«Personnellement, je ne l’ai pas connu, mais je comprends son héritage, son impact et son envie d’aller plus loin, a confié Diana Ombe, lauréate dans la catégorie des 19 à 30 ans. Ce n’est pas seulement ce qu’il a construit, mais ce qu’il représentait: une francophonie forte, solide et fière de son patrimoine.»

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