Carol Jolin honoré dans le souvenir de Bernard Grandmaître

Carol Jolin a reçu ce 8 mai la plus haute distinction de la francophonie d’Ottawa, dans une soirée où le nom de Bernard Grandmaître a résonné comme un rappel de l’histoire, mais aussi comme un appel à poursuivre le combat.

Figure bien connue de la francophonie ontarienne, Carol Jolin, aujourd’hui président de la Société franco-ontarienne de l’autisme (SFOA) et du MIFO, a remporté le prix Bernard-Grandmaître, point culminant du gala annuel portant le nom de l’ancien ministre ontarien décédé en octobre dernier à l’âge de 92 ans.

Sa victoire couronne un engagement de plusieurs décennies pour la défense des droits des francophones de l’Ontario. M. Jolin a notamment dirigé l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO), de 2012 à 2016, puis l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), de 2016 à 2022.

«Aucun leader n’accomplit quoi que ce soit seul», a lancé M. Jolin après avoir reçu son prix devant une centaine de convives.

«Notre francophonie bouge énormément, elle est résiliente», a-t-il ajouté en mêlée de presse. «Je ne suis pas près d’arrêter de m’impliquer.»