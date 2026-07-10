Contrat historique de sous-marins en faveur du consortium germano-norvégien

Cette semaine en politique fédérale: contrat militaire historique pour 12 sous-marins; le programme pilote d’immigration pour les étudiants francophones est prolongé mais pas pérennisé; un futur PDG qui parle français à Air Canada; retour compliqué au bureau pour les fonctionnaires; un nouveau sénateur acadien…

Contrat historique de sous-marins

Lundi 6 juillet, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le Canada retenait le consortium germano-norvégien ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) pour construire jusqu’à 12 sous-marins destinés à remplacer la flotte actuelle.

Les discussions pourraient s’étaler sur 6 à 18 mois, tandis qu’Ottawa vise la signature d’un contrat d’ici la fin de 2027.

Coût final inconnu : Présenté comme le plus important projet d’approvisionnement militaire de l’histoire du pays, le projet pourrait générer jusqu’à 86 milliards $ en retombées économiques, selon TKMS. Le coût final du contrat n’a toutefois pas encore été rendu public.

Mark Carney renforce nos alliances à l’étranger

Le premier ministre a poursuivi cette semaine ses démarches pour renforcer les alliances du Canada. Après avoir participé au Sommet de l’OTAN à Ankara, Mark Carney s’est rendu en Arabie saoudite, où il a rencontré le prince héritier Mohammed ben Salmane.