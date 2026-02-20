Une nouvelle stratégie de défense canadienne

Le premier ministre Mark Carney a lancé cette semaine la première Stratégie industrielle de défense du Canada, pour corriger un système d’approvisionnement jugé «trop lent et trop dépendant de l’étranger», dit gouvernement dans son communiqué.

Le Canada veut réinvestir massivement dans les Forces armées canadiennes pour atteindre la cible de dépenses de 2% fixée par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), avec une hausse des demandes d’enrôlement.

La stratégie priorise la production nationale, les partenariats avec des alliés et des retombées économiques au pays pour les achats à l’international.

Des milliards : Prévue sur dix ans, cette stratégie coûtera plus de 500 milliards $ en investissements. Le gouvernement Carney a précisé qu’elle vise aussi à créer 125 000 emplois, à accroître les exportations en défense et à porter à 70% la part des contrats attribués à des entreprises canadiennes.

L’un des objectifs majeurs reste également d’améliorer l’état de préparation des flottes maritime, terrestre et aérospatiale, tout en renforçant l’innovation et les chaînes d’approvisionnement du Canada.