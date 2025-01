Vétéranes de l’armée: un long chemin vers la reconnaissance

Néanmoins, selon elle, l’armée reste davantage un «monde d’hommes». «On associe encore beaucoup plus l’armée aux hommes qu’aux femmes, malgré qu’il y a des femmes qui sont rendues dans des hauts niveaux.»

Le portrait de la plus haute sphère des FAC a changé, remarque Rebecca Patterson. «[La plupart] des militaires sont des hommes, c’est normal qu’ils soient en position de leadership. Mais ils ont fait de la place pour les femmes, afin qu’elles puissent occuper des rôles plus séniors […], où on a une voix et où on est réellement vues et entendues.»