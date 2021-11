Reconnaître la détresse psychologique chez les anciens combattants

Selon lui, les tabous liés à la santé mentale chez les vétérans sont moins présents depuis une vingtaine d’années. «Il y a une explication générationnelle. Les plus jeunes sont beaucoup plus ouverts aux questions de santé mentale que les plus vieux», avance le chercheur.

Une application mobile

Dave Blackburn affirme néanmoins que la méconnaissance des services reliés à la psychothérapie, les impacts possibles sur un déploiement et les craintes reliées à la confidentialité des services de santé demeurent, encore aujourd’hui, des obstacles à la consultation.

Une application mobile d’apprentissage et d’autogestion de la santé mentale, Connexion TSO, a été développée par le ministère afin d’aider les vétérans et leur famille à comprendre la nature des blessures de stress opérationnel et de leur fournir de l’aide par l’intermédiaire de cliniques. Elle propose entre autres des renseignements sur le stress post-traumatique, la dépression, la gestion de la colère et les problèmes de sommeil.

«En ce qui concerne l’augmentation des mesures de soutien en matière de santé mentale, Anciens Combattants examine régulièrement les traitements et les services nouveaux et émergents, et continuera à surveiller les progrès dans le domaine de la santé mentale et d’adapter et d’améliorer ses services en conséquence», déclare le porte-parole Marc Lescoutre.

Des organismes impliqués pour les anciens combattants

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a versé plus de 25 millions $ pour aider plus de 60 organismes canadiens à améliorer la vie des vétérans ainsi que celle de leur famille.