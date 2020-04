Des ressources en santé mentale pour le personnel en première ligne

Écoute

Le financement d’urgence permettra immédiatement de renforcer plusieurs services et plateformes d’écoute et de thérapie comme:

Retrouver son entrain: un programme guidé d’autothérapie pour les adultes et les jeunes de 15 ans ou plus qui repose sur l’utilisation de cahiers d’exercices, de vidéos en ligne et un accompagnement téléphonique: bouncebackontario.ca.

Jeunesse, J’écoute: une plateforme de soutien virtuel pour les jeunes accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle propose des services professionnels de counseling, d’information et d’aiguillage ainsi qu’un soutien par texto offert en français et en anglais par des bénévoles: 1-800-668-6868.

Allo J’écoute: ligne d’assistance gratuite et confidentielle pour les étudiantes et étudiants des établissements postsecondaires de l’Ontario: allojecoute.ca.

ConnexOntario: pour les gens qui souhaitent en savoir plus sur les services de santé publique en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances offerts aux personnes de plus de 18 ans: 1-866-531-2600.