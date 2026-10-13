6,5 milliards $ : le poids méconnu de la culture francophone

La contribution de la culture francophone au produit intérieur brut (PIB) du Canada est estimée à 6,5 milliards $ en 2024. Un chiffre qui augmente d’année en année, selon la firme recrutée par la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) pour faire le calcul depuis 4 ans.

Le président de Hill Strategies, Kelly Hill, a présenté les résultats de ses analyses lors d’un webinaire le jeudi 8 octobre.

La part du secteur culturel de la francophonie de l’extérieur du Québec au PIB aurait augmenté de 16% par rapport à 2023, alors qu’il était de 5,6 milliards $. En 2022, il était de 5,83 milliards $ et de 5,63 milliards $ en 2021.

Ces totaux incluent l’impact direct des activités de productions, comme la vente de billets. On y ajoute les impacts indirects – comme les locations de salles, le marketing et les assurances – et les impacts induits – comme les dépenses des membres du personnel, des artistes et des fournisseurs.

«J’ai eu l’occasion d’aller à l’assemblée annuelle de la Société nationale de l’Acadie […]. J’ai présenté ces chiffres-là et ça a eu un impact très important. Les gens ne sont pas conscients [de l’importance économique de la culture]», raconte, pendant le webinaire, la présidente de la FCCF, Nancy Juneau.