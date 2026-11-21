Spécialiste de la francophonie canadienne, Michel Bock a choisi de raconter l’histoire du Canada français du point de vue de la jeune génération. Pour ce faire, il nous offre un très long essai intitulé Histoire de la jeunesse franco-ontarienne engagée: 1905-1970.

Le point de départ de cette étude correspond à la première tentative formelle de mobiliser la jeunesse canadienne-française de l’Ontario à des fins ouvertement militantes.

Succès des acéjistes

Cela s’est produit en 1905, dans la paroisse Notre-Dame d’Ottawa, lors de la création du Cercle Duhamel (du nom de l’archevêque), rattaché à l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC), fondée un an plus tôt à Montréal. Ces membres étaient des acéjistes.

À Ottawa et ailleurs en Ontario, les acéjistes connaissent beaucoup de succès. Ils contribuent «à définir les contours de la jeunesse en tant que catégorie sociale distincte, sinon totalement autonome, dans l’espace public».

Le quotidien Le Droit souligne à plusieurs reprises et avec admiration la contribution de l’ACJC au développement de la conscience sociale, nationale et religieuse des Franco-Ontariens.