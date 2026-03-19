25 Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes admirables

Après 25 Coups de cœur inspirants, 25 Étoiles du Nord et 25 Muses du Sud, Danielle Carrière-Paris nous offre 25 Admirables, son quatrième tome des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens inspirants, publié par la revue Le Chaînon.

Elle écrit que chacune de ces personnes inspire, «discrètement ou publiquement, par choix ou en fonction de circonstances inattendues, par un métier, un combat ou un geste posé». On y trouve autant des piliers qui tracent la voie pour autrui que des gens engagés qui forgent notre identité.

Ces Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes de naissance ou d’adoption sont âgés entre 18 et 91 ans. Plusieurs activités ou professions sont représentés, notamment: arts, lettres, sport, éducation, santé, justice, médias, entreprenariat et bénévolat.

Danielle Carrière-Paris a fait appel au public pour soumettre des candidatures. Je soupçonne qu’on lui a peut-être dit que ses coups de cœur, étoiles et muses avaient passé sous silence d’importantes personnalités inspirantes.

Des noms très connus de la scène artistique figurent, en effet, dans ce quatrième tome: Jean Marc Dalpé, Patrick Groulx, Marc Keelan-Bishop, Breen Lebœuf, Nicole Paiement, Suzanne Pinel et denise truax.