25 Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes admirables

Le Chaînon – 25 Admirables
Danielle Carrière-Paris, Des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens inspirants, 25 Admirables (Tome IV), Le Chaînon, volume 43, numéro 2, édition spéciale, 2026, 134 pages, 20 $.
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Publié 19/03/2026 par Paul-François Sylvestre

Après 25 Coups de cœur inspirants, 25 Étoiles du Nord et 25 Muses du Sud, Danielle Carrière-Paris nous offre 25 Admirables, son quatrième tome des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens inspirants, publié par la revue Le Chaînon.

Le Chaînon – 25 Admirables
Danielle Carrière-Paris.

Elle écrit que chacune de ces personnes inspire, «discrètement ou publiquement, par choix ou en fonction de circonstances inattendues, par un métier, un combat ou un geste posé». On y trouve autant des piliers qui tracent la voie pour autrui que des gens engagés qui forgent notre identité.

Ces Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes de naissance ou d’adoption sont âgés entre 18 et 91 ans. Plusieurs activités ou professions sont représentés, notamment: arts, lettres, sport, éducation, santé, justice, médias, entreprenariat et bénévolat.

Danielle Carrière-Paris a fait appel au public pour soumettre des candidatures. Je soupçonne qu’on lui a peut-être dit que ses coups de cœur, étoiles et muses avaient passé sous silence d’importantes personnalités inspirantes.

Des noms très connus de la scène artistique figurent, en effet, dans ce quatrième tome: Jean Marc Dalpé, Patrick Groulx, Marc Keelan-Bishop, Breen Lebœuf, Nicole Paiement, Suzanne Pinel et denise truax.

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CAH, aînés
Pierre Gravel.

Je signale, en passant, deux visionnaires: d’abord le fondateur de l’hebdomadaire Le Voyageur de Sudbury, Émile Guy; puis le cofondateur des Centres d’Accueil Héritage à Toronto, Pierre Gravel. Je me réjouis d’y trouver l’activiste communautaire queer Alex Tétreault.

Voici la liste complète des 25 Admirables: Sandra Adjou Akiremy, Natalie Aloessode-Bernardin, Matthew Bombardier, Linda Cardinal, Trèva Cousineau, Jean Marc Dalpé, Fannie Desforges, Nicole Fortier, Valérie Gauthier-Fortin, Vincent Georgie, Claudette Gleeson, Pierre Gravel, Sophie Grenier, Patrick Groulx, Émile Guy, Marc Keelan-Bishop, Breen Lebœuf, Marguerite Mbonimpa, Nicole Paiement, Suzanne Pinel, Makhena Rankin-Guérin, Philippe (Phil) Rivière, Luc Sirois, Alex Tétreault et denise truax.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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