Décès de l’avocat et chroniqueur Gérard Lévesque

Gérard Lévesque, avocat impliqué dans de nombreuses causes francophones au Canada et chroniqueur de longue date à L’Express de Toronto, est décédé ce lundi 13 avril d’un cancer du pancréas, à l’hôpital Toronto General. Il allait bientôt avoir 80 ans.

Il habitait dans le quartier Etobicoke, non loin du lac. Il laisse dans le deuil son épouse Sonia Pooran, ses deux filles Geneviève et Janine, trois petits-fils et de nombreux amis.

En tant que chroniqueur, il a fait découvrir dans L’Express et l-express.ca plusieurs juristes pratiquant dans le Grand Toronto. Il couvrait l’actualité juridique et politique ontarienne et canadienne impactant les droits des minorités francophones, n’hésitant pas à faire valoir son opinion.

Sa chronique était devenue moins fréquente ces dernières années. Ces derniers mois, il défendait avec véhémence l’état de droit et le droit international contre les actions du président américain Donald Trump. Il travaillait encore sur trois brouillons d’articles dans le système de l-express.ca.

Causes linguistiques

Gérard Lévesque a surtout été très engagé dans des causes linguistiques et scolaires pour les francophones, en Ontario ainsi qu’en Alberta.