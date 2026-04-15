Décès de l’avocat et chroniqueur Gérard Lévesque

Gérard Lévesque
Gérard Lévesque (en 2016). Photos: archives l-express.ca
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Publié 15/04/2026 par François Bergeron

Gérard Lévesque, avocat impliqué dans de nombreuses causes francophones au Canada et chroniqueur de longue date à L’Express de Toronto, est décédé ce lundi 13 avril d’un cancer du pancréas, à l’hôpital Toronto General. Il allait bientôt avoir 80 ans.

Il habitait dans le quartier Etobicoke, non loin du lac. Il laisse dans le deuil son épouse Sonia Pooran, ses deux filles Geneviève et Janine, trois petits-fils et de nombreux amis.

En tant que chroniqueur, il a fait découvrir dans L’Express et l-express.ca plusieurs juristes pratiquant dans le Grand Toronto. Il couvrait l’actualité juridique et politique ontarienne et canadienne impactant les droits des minorités francophones, n’hésitant pas à faire valoir son opinion.

Sa chronique était devenue moins fréquente ces dernières années. Ces derniers mois, il défendait avec véhémence l’état de droit et le droit international contre les actions du président américain Donald Trump. Il travaillait encore sur trois brouillons d’articles dans le système de l-express.ca.

Le ministre Sean Fraser et le chroniqueur de L'Express Gérard Lévesque. Photo: Dominic Chan (Empire Club)
Le ministre Sean Fraser et le correspondant de l-express.ca Gérard Lévesque en 2024.
Nadia Effendi, Christopher Karas, Vicky Ringuette et Gérard Lévesque
Gérard Lévesque (à droite) participant à une activité du Barreau de l’Ontario en 2019.

Causes linguistiques

Gérard Lévesque a surtout été très engagé dans des causes linguistiques et scolaires pour les francophones, en Ontario ainsi qu’en Alberta.

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Selon le gouvernement de l’Ontario, qui lui a décerné le Prix de la francophonie en 2012, «il a notamment contribué à l’obtention du droit de la communauté franco-ontarienne à gérer ses établissements d’enseignement».

«C’est avec très grande tristesse que nous recevons cette nouvelle», a commenté Sarah Sudre, directrice des communications de l’AJEFO, l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario. Gérard Lévesque était «l’une des plus grandes figures de l’AJEFO, notre plus grand soutien et fidèle confrère».

Gérard Lévesque a été directeur général de l’AJEFO de 1991 à 2001. De 1978 à 1981, il a avait dirigé l’ACFO provinciale, devenue l’AFO (Assemblée de la francophonie de l’Ontario).

«Figure marquante de la francophonie»

À l’AFO, le président Fabien Hébert et le directeur général Peter Hominuk ont dit, eux aussi, apprendre «avec une grande tristesse» le décès de Gérard Lévesque. «Avocat, chroniqueur et figure marquante de la francophonie ontarienne, il a consacré une grande partie de sa vie à la défense des droits linguistiques et à l’avancement de la communauté francophone en Ontario et au Canada.»

« La francophonie ontarienne perd un grand défenseur, un homme de conviction et une voix profondément respectée. Gérard Lévesque a consacré une part importante de sa vie à faire avancer les droits des francophones, avec rigueur, courage et constance. Son engagement laissera une empreinte durable dans notre mémoire collective et dans nos institutions.»

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«Gérard Lévesque faisait partie de ces bâtisseurs qui ont contribué, de manière très concrète, à structurer, défendre et faire progresser l’Ontario français. Son parcours témoigne d’un engagement exceptionnel envers la justice, les droits linguistiques et la vitalité de notre communauté. À l’AFO, nous gardons le souvenir d’un homme généreux de son temps, de sa pensée et de son expertise. Sa disparition nous attriste profondément.»

Gérard Lévesque (au centre) à Dieppe, en banlieue de Moncton, NB, flanqué du président de l’AFO, Carol Jolin, et du DG Peter Hominuk, au Congrès mondial acadien en 2019.
Ukraine
Manifestation le 25 février 2022 en faveur de l’Ukraine contre l’attaque de la Russie. Avant-dernier à droite: Gérard Lévesque.

Actif en Ontario et en Alberta

Gérard Lévesque a reçu plusieurs autres prix et reconnaissances, dont l’Ordre des francophones d’Amérique (juillet 1990), l’Ordre de la Pléiade décerné par la Section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (1997), ainsi que l’Ordre du mérite de l’AJEFO (2004).

En 2014, il a reçu le Prix d’excellence Jean-Louis-Lebel, décerné par l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta. Et en 2021, il a reçu le Prix Bastarache-Charron, décerné annuellement par le Regroupement étudiant de common law en français et la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa pour souligner le travail d’un membre de la communauté juridique francophone.

Gérard Lévesque détenait un baccalauréat en philosophie de l’Université St-Paul, ainsi qu’un baccalauréat en Arts et un baccalauréat en Droit (1986) de l’Université d’Ottawa.

Réactions à venir

D’autres réactions, ainsi que des informations sur ses funérailles, seront ajoutées à cet article à mesure que nous les recevrons à [email protected].

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En signe de deuil et de reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle à l’Ontario français, l’AFO a demandé que les drapeaux soient mis en berne le jour de ses funérailles.

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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