Gérard Lévesque avait été mordu par un raton laveur cet hiver

Gérard Lévesque attaqué par un raton laveur chez lui en décembre.
Gérard Lévesque se défend contre un raton laveur chez lui en décembre.
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Publié 17/04/2026 par François Bergeron

Notre chroniqueur juridique Gérard Lévesque, illustre avocat décédé le 13 avril, travaillait encore sur quelques projets d’articles dans le système de l-express.ca.

Il nous promettait aussi un article inspiré d’une mésaventure devant chez lui à Etobicoke.

Le 14 janvier, il racontait par courriel: «J’ai eu un problème de santé le mois dernier. Un raton laveur est venu sur le perron de ma résidence me mordre. J’ai dû prendre des médicaments, recevoir un vaccin contre le tétanos et huit vaccins contre la rage.»

L’évènement a été capté par une des caméras de sécurité de sa résidence.

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«Je planifie écrire un texte sur l’agressivité croissante des ratons laveurs à Toronto», mentionnait-il.

Le 11 février, en route pour couvrir un forum sur l’accès à la justice pour les nouveaux arrivants, organisé par le Centre francophone du Grand Toronto, il nous assurait encore: «Je n’ai pas oublié l’article sur le raton laveur!»

Gérard Lévesque
Gérard Lévesque.

Extrémisme politique

Un autre de ses textes laissés à l’état d’ébauche, commencé en janvier, était intitulé provisoirement «Extrémisme et manipulation politique».

Il devait porter sur une conférence de Jason Stanley, «philosophe reconnu qui consacre depuis plus de vingt ans ses recherches à l’analyse du pouvoir, du langage et de leur vulnérabilité à la corruption».

Jason Stanley (photo par Robin Dembroff)
Jason Stanley. Photo: Robin Dembroff

«Expert des régimes autoritaires, il est l’auteur de sept ouvrages marquants, dont How Fascism Works: The Politics of Us and Them (2018), et Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future (2024), où il explore les mécanismes de l’extrémisme et de la manipulation politique.»

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«Professeur à l’Université Yale depuis 2013, il a récemment pris la décision de quitter non seulement l’établissement, mais aussi les États-Unis, en réaction aux pressions politiques pesant sur les institutions académiques.»

«À l’automne 2024, il a rejoint l’École Munk des affaires internationales et des politiques publiques de l’Université de Toronto en tant que titulaire de la chaire Bissell Heyd en études américaines.»

Gérard Lévesque est décédé avant de nous rapporter et commenter les propos de Jason Stanley. Mais on sait que sa chronique était très engagée, ces derniers mois, envers la défense de l’état de droit et de la démocratie, face aux dérives observées chez nos voisins américains.

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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