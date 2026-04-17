Gérard Lévesque avait été mordu par un raton laveur cet hiver

Notre chroniqueur juridique Gérard Lévesque, illustre avocat décédé le 13 avril, travaillait encore sur quelques projets d’articles dans le système de l-express.ca.

Il nous promettait aussi un article inspiré d’une mésaventure devant chez lui à Etobicoke.

Le 14 janvier, il racontait par courriel: «J’ai eu un problème de santé le mois dernier. Un raton laveur est venu sur le perron de ma résidence me mordre. J’ai dû prendre des médicaments, recevoir un vaccin contre le tétanos et huit vaccins contre la rage.»

L’évènement a été capté par une des caméras de sécurité de sa résidence.