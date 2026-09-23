Cinq ouvrages sur les Franco-Ontariens

Depuis 2010, le 25 septembre marque la Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. À cette occasion, je vous propose la lecture de cinq ouvrages susceptibles d’étoffer votre recherche sur la plus importante communauté d’expression française en milieu minoritaire au Canada.

Les Franco-Ontariens, sous la direction de Cornelius J. Jaenen, essai, Presses de l’Université d’Ottawa, 1993, 452 pages.

L’historien Cornelius J. Jaenen est le premier à avoir réuni huit chercheurs, dont Robert Choquette, Gaétan Gervais, Pierre Savard et René Dionne, pour brosser un portrait de la collectivité franco-ontarienne.

Ils démontrent le développement d’une société à personnalité distincte qui s’affirme de plus en plus dans de nombreux domaines.

Ils analysent ainsi l’apparition, dans un contexte historique, des traits particuliers de l’existence économique, sociale et culturelle de cette communauté.