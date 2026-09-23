Cinq ouvrages sur les Franco-Ontariens

Franco-Ontariens, Cinq ouvrages sur la communauté franco-ontarienne
Cinq ouvrages sur la communauté franco-ontarienne.
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Publié 23/09/2026 par Paul-François Sylvestre

Depuis 2010, le 25 septembre marque la Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. À cette occasion, je vous propose la lecture de cinq ouvrages susceptibles d’étoffer votre recherche sur la plus importante communauté d’expression française en milieu minoritaire au Canada.

Les Franco-Ontariens, sous la direction de Cornelius J. Jaenen, essai, Presses de l’Université d’Ottawa, 1993, 452 pages.

L’historien Cornelius J. Jaenen est le premier à avoir réuni huit chercheurs, dont Robert Choquette, Gaétan Gervais, Pierre Savard et René Dionne, pour brosser un portrait de la collectivité franco-ontarienne.

Ils démontrent le développement d’une société à personnalité distincte qui s’affirme de plus en plus dans de nombreux domaines.

Ils analysent ainsi l’apparition, dans un contexte historique, des traits particuliers de l’existence économique, sociale et culturelle de cette communauté.

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Le drapeau franco-ontarien, sous la direction de Guy Gaudreau, Sudbury, Éditions Prise de parole et ACFO de Sudbury, 2005, 136 pages.

D’abord symbole puis acteur des luttes marquantes de l’Ontario français, le drapeau franco-ontarien a été hissé pour la première fois le 25 septembre 1975 au mât de l’Université de Sudbury.

L’ouvrage révèle les circonstances de sa naissance, examine les luttes menées en Ontario français alors que le drapeau prenait un lent essor, puis retrace les événements marquants qui ont mené vers sa reconnaissance officielle par le Parlement ontarien en 2001.

Paul-François Sylvestre, L’Ontario français, quatre siècles d’histoire, essai, Ottawa, Éditions David, 2013 (édition revue et augmentée en 2019), 238 pages.

Depuis l’arrivée d’Étienne Brûlé en Huronie (1610) jusqu’aux manifestations pour la création de l’Université de l’Ontario français (2018), la communauté francophone s’est implantée dans toutes les régions de l’Ontario.

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Elle s’est pleinement épanouie en se dotant d’institutions qui reflètent sa langue et sa culture, faisant maintes fois preuve de résilience.

Voilà le cheminement exceptionnel que fait revivre cet essai étayé par une recherche bibliographique et iconographique.

Le siècle du Règlement 17 – Regards sur une crise scolaire et nationale, sous la direction de Michel Bock et de François Charbonneau, essai, Sudbury, Éditions Prise de Parole, 2015, 460 pages.

En 1912, l’Ontario impose le Règlement 17 qui interdit l’enseignement en français dans les écoles sur son territoire. Il existe plusieurs études sur cette crise, considérée par certains comme le «mythe fondateur» de l’Ontario français.

Peu d’auteurs, cependant, se sont intéressés à son impact sur l’avenir même du Canada français. Le présent ouvrage est le seul à proposer un examen des conséquences de cette crise scolaire sur le projet national canadien-français.

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On y trouve dix-sept articles, complétés par une chronologie et une imposante bibliographie.

Serge Dupuis, Les porte-paroles franco-ontariens, essai, Ottawa, Éditions David, 2021, 272 pages.

Cet ouvrage souligne le 110e anniversaire de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, fondée en 1910 sous le nom de l’Association canadienne-française d’éducation de l’Ontario.

Il offre un survol des visées et des luttes qui ont animé l’association politique des Franco-Ontariens, en observant son action à travers les personnages qui se sont succédé à sa présidence.

On voit comment leurs styles de leadership ont fait passer l’organisme de la revendication à la négociation, de l’affirmation au compromis.

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Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

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