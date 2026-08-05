La Fondation franco-ontarienne a 40 ans: entre célébrations et lucidité financière

À l’occasion de son 40e anniversaire, la Fondation franco-ontarienne (FFO) lance sa campagne annuelle «25/25», rebaptisée «40 ans d’impact pour 40 $». Mais derrière le symbole des festivités, l’organisme traverse une période de transition financière décisive.

Entretien sans langue de bois avec son directeur général, Marc Lavigne.

Objectif: 8000 $

Alors qu’elle célèbre quatre décennies d’engagement philanthropique en Ontario français, la FFO ne cache pas les défis financiers majeurs auxquels elle fait face.

Le ton se veut pourtant rassembleur pour le lancement de la nouvelle édition de sa campagne «25/25». Du 24 juillet au 25 septembre, la FFO invite la communauté à poser un geste de solidarité en faisant un don de 40 $ pour marquer ses 40 ans d’existence, avec un objectif fixé à 8 000 $.

Une cible modeste, concède d’emblée Marc Lavigne, directeur général de la Fondation depuis mai 2022. «Le monde financier a vraiment écrasé plusieurs philanthropes. Des gens qui donnaient régulièrement donnent aujourd’hui beaucoup moins ou pas du tout. On se met des objectifs réalistes pour ne pas offusquer personne», explique-t-il.