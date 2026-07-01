Les Franco-Ontariennes âgées et rurales veulent être reconnues

L’AFO représente tous les francophones de l’Ontario. La FARFO rassemble les aînés. L’Union des cultivateurs franco-ontariens est active en milieu rural… Mais qui parle spécifiquement au nom des Franco-Ontariennes aînées en milieu rural?

Réponse: l’Union culturelle des Franco-Ontariennes et ses «cercles» locaux depuis 1936… dont on entend presque jamais parler dans les médias et même dans le milieu associatif.

Si l’AFO réserve une place pour une représentante officielle des femmes au sein de son conseil d’administration (qui peut compter d’autres femmes), on ne trouve pas, en Ontario, de «fédération des femmes» comme au Québec, ou d’Alliance des femmes de la francophonie canadienne, comme à l’échelle nationale. Les organismes féminins torontois comme Oasis ou provincial comme Action ontarienne militent d’abord contre la violence.

Les femmes transmettent la culture

«Pourtant, ce sont surtout ces femmes aînées qui transmettent la langue et la culture dans leur communauté», affirme Janie Renée Myner, directrice générale de l’UCFO: l’Union culturelle des Franco-Ontariennes.

UCFO est aussi le sigle de l’Union des cultivateurs franco-ontariens. Ce n’est pas une coïncidence: «historiquement, pendant que les hommes discutaient au salon, leurs femmes se retrouvaient à la cuisine».