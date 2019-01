14 000 personnalités de l’année

L'Express

3 janvier 2019

Les quelque 14 000 francophones de l’Ontario et du Canada mobilisés dans la foulée de l’affaire Denise Bombardier et du «jeudi noir» 15 novembre sont, collectivement, l’une des dix personnalités influentes de l’année 2018 pour l’agence de nouvelles Francopresse.

Dans ce quatrième palmarès annuel, dévoilé ce 3 janvier, on trouve également Carol Jolin, le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario qui mène la «résistance» contre les revers infligés aux Franco-Ontariens par le gouvernement de Doug Ford, ainsi que la députée aujourd’hui indépendante de Glengarry Prescott-Russell, Amanda Simard, qui a quitté le caucus conservateur.

Parmi les autres personnalités importantes de la francophonie canadienne originaires de l’Ontario, le jury de journalistes de tous les coins du pays mentionne aussi William Burton, jeune initiateur de l’entreprise sociale Le Réveil et Prix de la francophonie de l’Ontario en 2018, et Chantal Hébert, chroniqueure émérite au Toronto Star, L’Actualité, CBC et Radio-Canada.

Chez les Acadiens, on a remarqué l’artiste Serge Brideau, ainsi que l’entrepreneure, journaliste et militante Louise Imbeault.

Dans l’Ouest et le Grand Nord: Yvonne Careen, éducatrice dans les Territoires du Nord-Ouest; Justin Johnson, directeur de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba et vice-président de la Fédération des communautés francophones et acadienne; Anne Leis, présidence nationale de la Société santé en français en Saskatchewan.

«Une quarantaine de candidatures ont été évaluées», précise Andréanne Joly, coordonnatrice de Francopresse et responsable de la production du Palmarès.

«Les événements qu’a vécus la francophonie, en 2018, ont une incidence considérable sur l’exercice auquel nous nous sommes prêtés. Certains candidats se sont particulièrement démarqués en jouant un rôle fondamental pour défendre la francophonie. Mais au-delà de ça, le travail de longue haleine et l’émergence d’une relève ont aussi été remarqués par les jurés.»

Les équipes de direction des journaux membres de l’Association de la presse francophone (dont L’Express) ont dressé la liste des candidatures de ces gens font rayonner la francophonie dans leur région ou sur le plan national.