Wilfrid Laurier a favorisé une politique migratoire expansionniste

Ce projet impliquait le rachat des terres des populations autochtones et la signature d’accords avec les Métis, afin de réaménager le territoire en construisant des villes et en développant les infrastructures.

Cette politique a également encouragé l’essor des secteurs des ressources naturelles comme l’exploitation minière et forestière. En 1905, les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan voient le jour, marquant une étape significative dans l’expansion et la gouvernance du Canada.

Commerce et diplomatie

Sous Wilfrid Laurier, le Canada s’émancipe peu à peu de la Grande Bretagne et cherche sa propre autonomie. C’est d’ailleurs ce qui caractérisera le libéralisme face au conservatisme.

Face aux États-Unis, en dépit de tensions territoriales liées à l’Alaska ou encore aux frontières maritimes et au développement de la pêche, la croissance industrielle favorise les échanges commerciaux entre les deux pays.

Les Doukhobors, «lutteurs de l’esprit»

Le peuplement des plaines de l’Ouest Canadien ne se pas fait du jour au lendemain. Le gouvernement canadien invite des milliers d’immigrants de s’installer sur le territoire… dont des Doukhobors.