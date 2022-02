Mois de l’Histoire des Noirs: la Société Black Excellence de la TFS à l’honneur

Lecture de livres et débats

«L’année dernière, nous avons travaillé sur le livre Why do all the Black kids sitting together in the cafetaria? de Beverly Daniel Tatum», mentionne Ed-Esther Kenga.

Ces lectures permettent aux élèves de parler de la signification de leur appartenance à la communauté noire dans un milieu blanc.

«Nous lisons un chapitre du livre par session et ensuite nous en discutons. Le but est de savoir si les élèves sont d’accord ou pas avec ce qui a été évoqué dans le livre.»

Mois de l’Histoire des Noirs… et de leur musique

Chaque année, un thème est choisi à l’occasion du Mois de l’Histoire des Noirs. Cette année, les élèves ont choisi comme sujet: l’histoire de la musique et son impact à travers le monde durant ces 100 dernières années. Les artistes sélectionnés sont essentiellement canadiens.

Les élèves travaillent sur différents types de musique: le jazz, le blues, le hip-hop ou encore l’afrobeat. Ils étudient également les oeuvres d’Oscar Peterson ou Elemo et leur influence sur la culture.