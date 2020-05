Vidéoconférences pour découvrir les musées haïtiens

Des centaines d’artisans forgerons œuvrent à l’unisson au jour le jour sous le soleil intense de Noailles. Le village entier vit sur le rythme régulier d’un martelage incessant.

Un labeur collectif monumental entouré d’artistes sculpteurs vodouisants dont Jean Eddy Remy rencontré à Noailles en août 2016.

Dévoué à la cause de sa communauté, sa passion combine l’art du fer et une immense empathie pour les apprentis du métier dont dépendent le rayonnement et la survie de Noailles.

Bureau National de l’Ethnologie

Le Bureau National de l’Ethnologie (BNE), organisme à vocation scientifique et culturelle fut fondé en 1941 par Jacques Roumain à Port-au-Prince.

Établissement de sauvegarde du patrimoine haïtien, le BNE œuvre dans les domaines de l’ethnographie et l’archéologie. Il procède à un inventaire systématique de la culture haïtienne en accentuant ses composantes africaines et amérindiennes.