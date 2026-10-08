Urgence d’agir pour la restauration de patrimoines historiques du Nord d’Haïti

Le Collectif Tous Ensemble (CTE) parraine un projet visant la restauration du Fort Magny, faisant partie des fortifications protégeant la ville du Cap-Haïtien après la guerre d’indépendance d’Haïti.

À titre d’organisme sans but lucratif apolitique créé à Montréal en 2020, la mission du CTE consiste à jouer un rôle de facilitateur dans la recherche de solutions durables au développement du Nord d’Haïti.

Informé par l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) des risques d’effondrement du mur d’enceinte du Fort Magny, le CTE s’est mobilisé pour trouver le financement en vue de mener les travaux de restauration de ce précieux patrimoine.

«Afin de profiter au maximum des travaux à entreprendre au Fort Magny, le CTE a proposé aux instances concernées un plan intégré, pouvant contribuer à l’avancement socioéconomique des populations avoisinantes, en exploitant le potentiel récréotouristique et patrimonial de la zone de Rival abritant le fort Magny et autres forteresses», cite Jean-Claude Magny,membre fondateur du CTE.

Ouvrage littéraire collectif

En vue d’appuyer ce projet intégrateur de restauration de patrimoines, le CTE a donc entrepris d’éditer un ouvrage littéraire collectif intitulé L’urgence d’agir impliquant plusieurs personnalités haïtiennes issues de la diaspora et d’Haïti.