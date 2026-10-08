Urgence d’agir pour la restauration de patrimoines historiques du Nord d’Haïti

Haïti
Vue aérienne du Fort Magny, Cap-Haïtien. Photos: Michaelle Canez Saint Natus, membre du comité local du CTE, Zone de Rival
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Publié 08/10/2026 par Annik Chalifour

Le Collectif Tous Ensemble (CTE) parraine un projet visant la restauration du Fort Magny, faisant partie des fortifications protégeant la ville du Cap-Haïtien après la guerre d’indépendance d’Haïti.

À titre d’organisme sans but lucratif apolitique créé à Montréal en 2020, la mission du CTE consiste à jouer un rôle de facilitateur dans la recherche de solutions durables au développement du Nord d’Haïti.

Le département du Nord d’Haïti.

Informé par l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) des risques d’effondrement du mur d’enceinte du Fort Magny, le CTE s’est mobilisé pour trouver le financement en vue de mener les travaux de restauration de ce précieux patrimoine.

«Afin de profiter au maximum des travaux à entreprendre au Fort Magny, le CTE a proposé aux instances concernées un plan intégré, pouvant contribuer à l’avancement socioéconomique des populations avoisinantes, en exploitant le potentiel récréotouristique et patrimonial de la zone de Rival abritant le fort Magny et autres forteresses», cite Jean-Claude Magny,membre fondateur du CTE.

Diaspora haitienne
Jean-Claude Magny.

Ouvrage littéraire collectif

En vue d’appuyer ce projet intégrateur de restauration de patrimoines, le CTE a donc entrepris d’éditer un ouvrage littéraire collectif intitulé L’urgence d’agir impliquant plusieurs personnalités haïtiennes issues de la diaspora et d’Haïti.

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Publié en septembre 2025, le livre inclut différents chapitres écrits par des auteurs et autrices originaires d’Haïti portant sur les facteurs ayant contribué à la situation actuelle de crise en Haïti, «à prendre en considération dans l’élaboration d’un véritable plan intégré de développement durable d’Haïti».

Les revenus découlant de cette publication doivent servir à la restauration et à l’entretien du Fort Magny selon le cadre d’un plan global adopté par le CTE. Lequel vise le développement durable de la zone de Rival où se trouvent plusieurs fortifications faisant partie du patrimoine historique du Grand Nord.

Dans le but d’informer les membres de la diaspora et les amis d’Haïti ayant contribué à cette publication visant à financer ce projet intégrateur de restauration dans une vision de développement durable, le CTE a organisé une rencontre virtuelle le 26 septembre dernier.

L’urgence d’agir publié en 2025.

Compte-rendu 

La présentation des états financiers liés à la publication de cet ouvrage écrit par un collectif d’auteurs ayant accepté de contribuer gracieusement à cette levée de fonds font état d’un revenu de 6 951 $ découlant de la vente en un an incluant 256 exemplaires sur les 525 copies produites, soit environ 48% de cette publication.

Ce montant a servi à payer les frais d’impression et les dépenses liées à la promotion et au lancement du livre. De même, un montant de 1 287 $ a été alloué pour des travaux de restauration au Fort Magny. Reste un montant à venir évalué à 6 809 $; lequel découlera de la vente des livres en consignation et en inventaire.

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Il faut donc continuer à faire connaître ce livre de référence permettant de réfléchir sur les défis à relever pour arriver à contourner les facteurs d’effondrement de notre société faisant obstacle à un développement durable, tout en contribuant à la valorisation d’un de nos patrimoines historiques, indique Jean-Claude Magny.

Vue d’ensemble du Fort Picolet, zone de Rival.

Faire avancer le dialogue national

Le défi est d’arriver à trouver UN point susceptible de rallier la majorité des Haïtiens. Car, tant que les actions menées resteront isolées, sans aucune complémentarité ni objectif commun, il sera difficile d’unir les forces et d’établir des priorités d’action répondant aux besoins de la collectivité, selon le CTE.

Parmi trois idées avancées pour donner suite à cette publication visant à faire avancer le dialogue national pour le développement durable d’Haïti, celle-ci a fait consensus lors de la rencontre du 26 septembre: créer un répertoire dynamique en ligne, des projets en cours et à venir, visant à rencontrer une autonomie dans les 10 domaines suivants:

1. Environnement: déforestation et gestion de l’eau.

2. Agriculture: autosuffisance alimentaire.

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3. Santé durable: mode de vie.

4. Éducation: formations professionnelles.

5. Sécurité: défense territoriale.

6. Énergie: verte et renouvelable.

7. Ressources: naturelles et financières.

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8. Main-d’œuvre: rétention et qualification.

9. Logement: social et abordable.

10. Culture: langue et écotourisme.

Le Fort St-Joseph après sa restauration, zone de Rival.

Également, il a été question de prévoir des «grands projets» qui devraient être entrepris par l’État haïtien, soit seuls ou en partenariats publics, privés et avec la communauté internationale.

Des projets dont la réalisation prendrait beaucoup plus de temps que la durée d’un mandat, devant faire l’objet d’un dialogue national ou de débats avec les partis politiques.

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Ainsi un colloque annuel pourra être organisé pour informer de l’avancement des projets et des programmes relatifs aux 10 domaines retenus, rattachés au Plan intégré afin d’atteindre le niveau d’autonomie souhaité par la population.

Unifier les Haïtiens

La guerre d’indépendance a pu rallier la grande majorité des Haïtiens pour mener ensemble les différentes batailles comme celle de Vertières, qui les a conduits à la liberté, en mettant fin à l’esclavage. Malheureusement l’indépendance n’a pas suffi pour faire du peuple haïtien une nation souveraine, maître de sa destinée.

Haïti, CTE, Fort Magny
Les canons du Fort Magny. Photo d’archives: Fondation Françoise Canez Auguste.

Maintenant, il faut arriver à unifier de nouveau les Haïtiens, car l’union fait la force. Cette fois, pour mener les batailles pour la «guerre de la souveraineté». Car c’est en devenant autonome à savoir autosuffisant pour répondre à ses besoins vitaux que l’on devient véritablement indépendant, avise le CTE.

Le CTE se penchera ce mois d’octobre sur ces idées avancées faisant suite à L’urgence d’agir dans le cadre de ses priorités d’action pour 2026-2027. Contact: [email protected]

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