Un terrain à Aurora pour le «village francophone» de la Communauté du Trille blanc

En commençant par 160 lits de soins de longue durée

Communauté du trille blanc
Le président de la Communauté du trille blanc, Jean Bouchard, avec les ministres Natalia Kusendova-Bashta (en vert) et Caroline Mulroney (en bleu). Photo: Facebook
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 22/08/2025 par l-express.ca

La Communauté du Trille blanc (CTB) franchit une étape importante de son projet de «village francophone» pour aînés dans la région de York: l’acquisition d’un terrain et obtention d’une licence pour un foyer de soins de longue durée de 160 lits.

Le terrain est situé au 50 Bloomington Road (côté Ouest de Yonge) à Aurora. Les administrateurs de la CTB y ont accueilli des ministres ontariens et des élus locaux lors de l’annonce officielle ce jeudi 21 août.

«L’achat de ce terrain et l’obtention de la licence représentent bien plus qu’un projet immobilier – c’est un engagement envers la dignité, la culture et le bien-être de nos aînés francophones», a déclaré le président Jean Bouchard.

Communauté du trille blanc
Des membres de la Communauté du trille blanc avec des ministres du gouvernements de l’Ontario, des élus de la région de York et des chefs d’organisations franco-ontariennes. Photo: Facebook

«Moment historique»

«C’est un moment historique qui donne vie à une vision communautaire portée par des années de travail, de partenariats et d’espoir.»

«Il s’agit d’un jour formidable pour Aurora», a dit le maire Tom Mrakas.

Publicité

Le projet de la CTB prévoit la création d’un village communautaire francophone comprenant:

  • un foyer de soins de longue durée de 160 lits;
  • des logements abordables et avec assistance;
  • des espaces communautaires, culturels et de services;
  • un environnement francophone respectueux et adapté aux besoins des aînés.

Ouverture ciblée dans 5 ans

La construction du foyer doit débuter en 2026, avec une ouverture ciblée en 2030. Il s’agira du premier établissement de soins de longue durée francophone dans la région de York, au Nord de Toronto.

Deux établissements du genre existent déjà à Welland (le Foyer Richelieu) et à Toronto (l’étage Omer Deslauriers du foyer municipal Bendale Acres à Scarborough). Le Foyer Richelieu envisage aussi de s’étendre à Toronto. Et à Hamilton, un foyer pourrait bientôt accueillir des francophones.

Par ailleurs, comme d’autres organismes francophones à d’autres endroits, la Communauté du Trille blanc travaille à mettre en œuvre un programme de «vie active» destiné aux adultes de 50 ans et plus.

Communauté du Trille blanc, village francophone, région de York, aînés
Représentation d’artiste de bâtiments du Village francophone des aînés de la région de York. Photo: Rapport annuel 2022 de la CTB

Le gouvernement de l’Ontario confirme que le foyer de soins de longue durée de la CTB à Aurora fait partie d’un plus grand «campus» de logements et d’installations récréatives visant à assurer «un continuum de services de santé et communautaires» pour ses résidents.

Publicité

Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones, se réjouit que «ce nouveau complexe offrira des espaces de vie adaptés, des installations spécialisées et des programmes qui permettent aux résidents de rester socialement connectés et mobilisés tout en célébrant la riche culture de notre communauté francophone».

Réaffectation de terrains de la Province

«En vendant des terrains provinciaux inutilisés dans la région du grand Toronto et de Hamilton, nous trouvons des solutions novatrices là où elles sont le plus nécessaires», a indiqué la ministre des Soins de longue durée Natalia Kusendova-Bashta.

Un programme provincial de réaffectation des terrains excédentaires permet de construire des logements, des foyers de soins de santé et des établissements d’enseignement à des coûts plus bas que ceux du marché.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur