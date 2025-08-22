Un terrain à Aurora pour le «village francophone» de la Communauté du Trille blanc

La Communauté du Trille blanc (CTB) franchit une étape importante de son projet de «village francophone» pour aînés dans la région de York: l’acquisition d’un terrain et obtention d’une licence pour un foyer de soins de longue durée de 160 lits.

Le terrain est situé au 50 Bloomington Road (côté Ouest de Yonge) à Aurora. Les administrateurs de la CTB y ont accueilli des ministres ontariens et des élus locaux lors de l’annonce officielle ce jeudi 21 août.

«L’achat de ce terrain et l’obtention de la licence représentent bien plus qu’un projet immobilier – c’est un engagement envers la dignité, la culture et le bien-être de nos aînés francophones», a déclaré le président Jean Bouchard.

«Moment historique»

«C’est un moment historique qui donne vie à une vision communautaire portée par des années de travail, de partenariats et d’espoir.»

«Il s’agit d’un jour formidable pour Aurora», a dit le maire Tom Mrakas.