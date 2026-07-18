Un autre thriller de Freida McFadden distillé aux compte-gouttes

Freida McFadden, auteure de thrillers psychologiques qui ont conquis plus de dix millions de lecteurs en France, est de retour avec L’intruse. Faire justice soi-même prend un sens oppressant et glacial dans ce nouvel opus mcfaddien.

Une bonne partie de l’intrigue se dénoue dans «un chalet au Beau Milieu de Nulle Part, New Hampshire, USA».

Une violente tempête fait rage, un arbre risque de s’abattre sur le chalet et Casey vient d’inviter une frêle gamine couverte de sang à passer la nuit chez elle, même si elle est armée d’un couteau.

Mauvais pressentiment

La jeune fille se prénomme Ella, L’ancienne institutrice Casey ignore ce qu’elle fait dans les bois et à qui appartient le sang dont elle est couverte.

De toute évidence, Ella ne veut pas qu’on la retrouve. Un mauvais pressentiment ne tarde pas à s’installer.