Freida McFadden: roman sanglant on ne peut plus déroutant

Freida McFadden nous a habitués à des thrillers psychologiques qui sont vite devenus des succès internationaux. Elle récidive avec La locataire, un roman addictif et machiavélique à souhait.

L’action se situe à New York, où rien ne va plus pour Blake. Vice-président d’une boîte de marketing, il est soudainement et brutalement licencié. Comment va-t-il arrivé à payer le prêt immobilier de la nouvelle maison qu’il partage avec sa fiancée Krista?

Prendre une locataire pour les aider à payer les frais de la maison serait-elle la solution?

La locataire parfaite…

Après avoir interviewé plusieurs candidats, Blake et Krista déniche une dénommée Whitney Cross qui correspond exactement à ce qu’ils recherchent. Elle est sympathique, charmante, sérieuse. La locataire parfaite… en apparence.

Or, quelque chose ne tarde pas à clocher. Peu de temps après l’arrivée de la locataire, la maison est infestée de moucherons. Puis Blake souffre d’horribles éruptions cutanées. Ensuite leur poisson rouge est tué.