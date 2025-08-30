Novella meurtrière de Freida McFadden

Freida McFadden, La femme de ménage se marie
Freida McFadden, La femme de ménage se marie, novella traduite de l’anglais par Karine Forestier, Paris, City Éditions, collection Poche, 2025, 112 pages, 8,95 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 30/08/2025 par Paul-François Sylvestre

«Je vais te trancher la gorge, Millie Calloway.» Voilà la première phrase du premier chapitre de la novella La femme de ménage se marie, de Freida McFadden. Phrase prononcée le jour du mariage de Wilhelmina Calloway, alias Millie. Le texte est court, saccadé et trépidant.

Je vous ai déjà parlé de Millie dans ma recension des romans Les secrets de la femme de ménage et La femme de ménage voit tout. J’ai aussi passé en revue le roman La Prof, également de Freida McFadden.

Future mariée menacée

Enceinte, Millie Calloway s’apprête à épouser Enzo Accardi, l’homme de ses rêves. Alors qu’elle devrait se préoccuper uniquement de sa robe et de sa coiffure, Millie est confrontée à un sérieux problème: quelqu’un ne veut pas qu’elle vive assez longtemps pour prononcer ses vœux.

Elle reçoit des appels d’un homme qui épie ses faits et gestes, comme s’il était caché dans la penderie, « une lueur meurtrière dans les yeux ». Un bref coup de fil lui apprend que cet homme veut voir le sang se répandre partout sur sa robe de mariée.

Bien que prise au piège, Millie décide de ne pas se laisser intimider. Elle entend se marier coûte que coûte, pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire pourrait bien arriver plus tôt que prévu…

Publicité

Succession de tragédies

Frieda McFadden écrit que Millie est un mélange à part égales de nervosité et d’excitation. «Je suis nervexcitée.» Ce qui est censé être le plus beau jour de la vie de Millie se transforme en une succession de tragédies.

Ses parents, avec lesquels elle est brouillée depuis quinze ans, ont promis d’assister à l’union civile. Or, voici qu’ils annulent leur présence quinze minutes avant la cérémonie présidée par un commissaire adjoint aux mariages dans l’hôtel de ville de Manhattan, État de New York.

Millie et Enzo savent qu’ils auront une fille. Entre les appels meurtriers (que Millie garde pour elle-même) et la robe qu’un tailleur doit ajuster à la dernière minute, les futurs époux discutent du prénom à donner à leur enfant : Felicity, Nadine, Violet, Allison, Ada.

Qu’est ce qu’une novella?

Le roman et la nouvelle sont des genres littéraires très connus. La novella demeure plus rare. Elle compte entre 17 500 et 40 000 mots, se concentrant sur une intrigue principale, sur un événement central avec quelques événements connexes.

Freida McFadden est un pseudonyme. Originaire de New York, l’autrice est née d’un père psychiatre et d’une mère podologue. Elle est médecin spécialisée dans les lésions cérébrales.

Publicité

En France, le roman Les Secrets de la femme de ménage s’est classé parmi les 10 livres les plus vendus en 2024, trois mois seulement après sa parution.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur