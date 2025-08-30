Novella meurtrière de Freida McFadden

«Je vais te trancher la gorge, Millie Calloway.» Voilà la première phrase du premier chapitre de la novella La femme de ménage se marie, de Freida McFadden. Phrase prononcée le jour du mariage de Wilhelmina Calloway, alias Millie. Le texte est court, saccadé et trépidant.

Je vous ai déjà parlé de Millie dans ma recension des romans Les secrets de la femme de ménage et La femme de ménage voit tout. J’ai aussi passé en revue le roman La Prof, également de Freida McFadden.

Future mariée menacée

Enceinte, Millie Calloway s’apprête à épouser Enzo Accardi, l’homme de ses rêves. Alors qu’elle devrait se préoccuper uniquement de sa robe et de sa coiffure, Millie est confrontée à un sérieux problème: quelqu’un ne veut pas qu’elle vive assez longtemps pour prononcer ses vœux.

Elle reçoit des appels d’un homme qui épie ses faits et gestes, comme s’il était caché dans la penderie, « une lueur meurtrière dans les yeux ». Un bref coup de fil lui apprend que cet homme veut voir le sang se répandre partout sur sa robe de mariée.

Bien que prise au piège, Millie décide de ne pas se laisser intimider. Elle entend se marier coûte que coûte, pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire pourrait bien arriver plus tôt que prévu…