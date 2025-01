Un polar où le sang éclabousse plusieurs personnes

Ancienne femme de ménage, Millie emménage dans une belle maison avec son mari et ses deux enfants sur Long Island dans l’État de New York. La rue semble paisible, mais Millie découvre rapidement que tout ne tourne pas rond chez la voisine dont La femme de ménage voit tout, titre du tout dernier polar de Freida McFadden.

Je vous ai déjà parlé de Millie dans ma recension du roman Les secrets de la femme de ménage. Elle s’occupe maintenant d’un mari séduisant, d’une fillette studieuse et d’un gamin espiègle.

Ils seront tous les acteurs d’une intrigue finement ciselée où certains rebondissements font gicler du sang.

Passé mystérieux

Enzo, le mari de Millie, s’est toujours bien occupé de sa famille. Un incident amène Millie à s’interroger de plus en plus sur le passé d’Enzo, sur son attitude macho. «Je me demande ce qu’il a fait et ce qu’il est capable de faire.»

Suzette, la voisine snob, est de toute évidence une aguicheuse qui attire Enzo dans son filet.