Thriller à l’intrigue débridée de Freida McFadden

J’ai rarement été rivé à mon fauteuil ou à mon lit en lisant un thriller. Freida McFadden a réussi ce tour de force en campant une singulière histoire d’amour enseignant-élève dans son roman La Prof. Attendes à voir couler des larmes et du sang…

Les trois principaux personnages de ce roman sont l’époux Nate, professeur d’anglais, 38 ans; l’épouse Eve, professeure de mathématiques, 30 ans; Addie, élève de 16 ans qui excelle en anglais et qui est médiocre en mathématiques. Chaque chapitre est écrit au je par l’un d’eux.

Mariage sans amour

Nate et Eve ont leur routine: «trois bisous par jour et des rapports sexuels une fois par mois». Ils sont devenus des étrangers l’un pour l’autre. L’abîme qui les sépare s’élargit un peu plus chaque jour.

Eve se sent coincée dans ce qui lui apparaît de plus en plus comme un mariage sans amour. Elle n’a aucune chance d’être avec l’homme qu’elle aime vraiment. L’épouse se trouve un amant et l’époux se tourne vers des adolescentes.

Lorsque le père d’Addie est mort après avoir déboulé dans l’escalier et lorsqu’un prof est soupçonné d’avoir entretenu une relation avec Addie, cette dernière a prétendu avoir tout raconté à la police… «enfin, pas tout» parce qu’elle n’est pas complètement idiote. Selon la prof de mathématique, Addie est une fille perturbée.