Rouge sang, comme le crayon Prismacolor no 325

Dans une nouvelle, on se demande comment un personnage si doux et gentil peut écrire des histoires remplies d’horreurs? Ailleurs, un vieux couple commence à défaire ses caresses «comme si c’était un vieux tricot», puis on passe de deux corps usés qui n’ont plus envie l’un de l’autre… à un ménage à trois.

27 courts textes

Énergie et fatigue, gaieté et tristesse, rêve et mélancolie, tout a sa place dans ces 27 courts textes pleins d’humanité.

Tantôt, l’autrice choisit d’effacer toutes les couleurs de sa mémoire et de ne garder que le rouge, pour jouir à vif dans toutes ses plaies. Tantôt, elle a l’art de nous envelopper à la fois par le silence et le tumulte d’une narration bien orchestrée.

Des personnages et des lieux décrits dans diverses nouvelles reviennent pour étoffer un des derniers textes du recueil. On retrouve ainsi Mathias et sa petite librairie gratuite, puis la voisine qui aimait Dalida, de même que les pots remplis de pinceaux d’une peintre imaginaire.

Réflexions sur le livre ou la lecture

Le plus intéressant dans cet ouvrage, à mon avis, ce sont les réflexions sur le livre ou la lecture, Ici et là, Lyne Richard glisse des remarques du genre «Les livres me donnaient des matins neufs comme du bon pain.»