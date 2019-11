Les créatures du ROM ont «soif de sang»

De ce samedi 16 novembre 2019 jusqu’au 22 mars 2020, vous pourrez profiter d’une exposition très particulière sur des créatures assoiffées de sang au Musée Royal de l’Ontario.

Un thème fascinant

Ce thème particulier fait se rencontrer le monde du naturel (chauve-souris, sangsues, lamproies, moustiques…) et l’univers surnaturel (vampires…).

Le directeur général du ROM, John Basseches, dit vouloir représenter le lien entre les animaux hématophages et leur tendance à stimuler l’imagination des humains, par exemple à travers la fascination des vampires, tel Dracula de Bram Stoker en 1897.

Vous avez dit «hématophages»?

L’exposition est composée d’installations immersives, de reproductions plus grandes et plus vraies que nature et d’explications pratiques sur les espèces concernées, ainsi que sur la composition du sang.

Par exemple, saviez-vous que le sang constitue une source de nourriture pour plus de 30 000 espèces animales dans le monde, oiseaux, poissons et insectes compris?