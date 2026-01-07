Freida McFadden: la romancière américaine la plus machiavélique

Je vous ai présenté au moins cinq polars de Freida McFadden, notamment tous ceux de la série «la femme de ménage».

Cette auteure américaine traduite dans plus de trente langues revient à la charge avec Le Boyfriend, une intrigue new-yorkaise aussi addictive que machiavélique.

Il s’agit, en réalité, d’une double intrigue puisque la romancière met en scène deux séries de personnages évoluant dans des imbroglios qui se développent séparément d’abord, pour finalement se croiser et ne former qu’une seule histoire finement architecturée.

Trois amies célibataires

Le premier groupe comprend trois amies célibataires dans la trentaine. Grâce au site de rencontre Cynch, Sydney fait la connaissance de Tom Brown qui gagne sa vie à découper des cadavres (anatomopathologie ou médecine légale).

Voici comment elle s’adresse à lui: