Santé mentale des artistes: Artnconnect veut rompre le silence des coulisses

On applaudit l’artiste sur scène, mais une fois les projecteurs éteints, il redevient un travailleur autonome, sans employeur, sans assurance collective, et souvent sans personne à qui confier son anxiété ou ses troubles de santé mentale.

C’est dans cet angle mort qu’intervient Artnsoul. Cette entreprise sociale torontoise vient de lancer Artnconnect, une plateforme bilingue. Elle met en relation les artistes de l’Ontario et des psychologues, psychothérapeutes ou travailleurs sociaux sensibilisés au monde de la création.

Derrière le projet, un danseur et professeur de danse: Chris Locko.

Il a d’ailleurs vécu ce qu’il décrit, de l’anxiété de performance au blocage créatif. «Nous, les artistes, on est souvent les derniers de la classe», confie-t-il à l-express.ca. «On parle très peu de notre santé mentale.»

Un thérapeute qui connaît les artistes

Le fonctionnement tient en un mot: l’appariement. L’artiste s’inscrit gratuitement. Puis il coche les défis, professionnels comme personnels, qu’il veut travailler.