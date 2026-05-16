L’Université d’Ottawa nomme sa vice-rectrice à la francophonie

Après deux ans de vacance du poste, l’Université d’Ottawa annonce l’embauche d’une vice-rectrice à la francophonie et aux relations externes et communautaires. Julie Cafley occupera cette fonction.

Son mandat de cinq ans débutera le 6 juillet prochain.

La nouvelle vice-rectrice a bâti un parcours mêlant gouvernance et politiques publiques.

Elle a dirigé Catalyst Canada, où elle conseillait des PDG sur l’équité et l’inclusion. Elle a aussi occupé des postes de vice-présidente à l’Alliance de recherche numérique du Canada et au Forum des politiques publiques.

Leadership en éducation

Ancienne chef de cabinet de deux recteurs de l’Université d’Ottawa, elle a collaboré à plusieurs initiatives institutionnelles majeures.