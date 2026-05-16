L’Université d’Ottawa nomme sa vice-rectrice à la francophonie

Université d'Ottawa
Julie Cafley.
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Publié 16/05/2026 par Sébastien Pierroz

Après deux ans de vacance du poste, l’Université d’Ottawa annonce l’embauche d’une vice-rectrice à la francophonie et aux relations externes et communautaires. Julie Cafley occupera cette fonction.

Son mandat de cinq ans débutera le 6 juillet prochain.

La nouvelle vice-rectrice a bâti un parcours mêlant gouvernance et politiques publiques.

Elle a dirigé Catalyst Canada, où elle conseillait des PDG sur l’équité et l’inclusion. Elle a aussi occupé des postes de vice-présidente à l’Alliance de recherche numérique du Canada et au Forum des politiques publiques.

Leadership en éducation

Ancienne chef de cabinet de deux recteurs de l’Université d’Ottawa, elle a collaboré à plusieurs initiatives institutionnelles majeures.

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Titulaire d’un doctorat en leadership en éducation, elle s’est spécialisée dans les enjeux de gouvernance universitaire, de francophonie et de partenariats stratégiques.

«La francophonie est plurielle et inclusive, fait-elle part pour sa première entrevue au Droit. Beaucoup de personnes sont très investies dans la langue française et voient son potentiel pour l’avenir. Moi, je vois l’Université d’Ottawa comme un pilier en francophonie minoritaire. Chaque francophone qu’on vient de garder, c’est un gain pour l’Université d’Ottawa.»

Elle estime aussi que l’arrivée de Marie-Eve Sylvestre comme rectrice en juillet dernier ouvre «un moment inspirant pour l’université», en permettant de resserrer les liens avec une communauté franco-ontarienne «critique», mais aussi parmi ses «plus grands défenseurs».

Écosystème francophone

Mme Cafley veut également positionner l’Université d’Ottawa au cœur d’un écosystème francophone tourné vers «la démocratie», «l’innovation sociale», «l’intelligence artificielle» et «la transformation numérique».

À ses yeux, le français «n’est pas seulement une langue, c’est une culture, une expérience».

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«Julie Cafley possède une rare capacité à rassembler des milieux différents autour de projets porteurs. Son parcours en inclusion, en politiques publiques et en développement de partenariats correspond pleinement à notre vision d’une université profondément ancrée dans sa communauté et engagée dans l’avenir de la francophonie», souligne Marie-Eve Sylvestre, rectrice dans le communiqué.

Un poste ouvert en 2020

L’objectif de créer un poste de vice-recteur à l’international et à la francophonie figurait parmi les priorités du Plan d’action pour la francophonie, publié en janvier 2019, souvent appelé le «rapport Cardinal» en référence à l’ancienne professeure Linda Cardinal, sa principale rédactrice.

Il s’agissait alors de renforcer l’engagement de l’établissement en matière d’internationalisation et de francophonie, en consolidant sa place sur la scène mondiale.

Sanni Yaya a occupé ces fonctions de l’hiver 2020 jusqu’à sa démission, en mai 2024, pour des raisons inconnues.

Un titre changé

En octobre dernier, Mme Sylvestre avait dit au Droit vouloir renouer le lien avec la communauté. Le poste, auparavant appelé «vice-recteur à l’international et à la francophonie», devient ainsi «vice-recteur à la francophonie et aux relations externes et communautaires».

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«Il y a peut-être eu certains événements par le passé où on n’a pas nécessairement répondu aux attentes des communautés francophones», avait alors reconnu Mme Sylvestre.

«Il faut être au contact avec la communauté, voir comment on peut avancer en partenariat, dit justement Mme Cafley au Droit. Il faut être ancré dans notre communauté, y participer.»

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