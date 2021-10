Van Gogh appartenait à une autre dimension

Le nom de Gabrielle Berlatier demeure assez peu connu, sauf par ceux pour qui la vie de Vincent Van Gogh (1853-1890) n’a point de secrets. Adolescente, Gabrielle a reçu l’oreille que l’artiste s’est tranchée.

Dans le roman Vincent et Gabrielle, publié aux Éditions David, Karen Olsen raconte les années de Van Gogh à Arles, deux ans avant sa mort.

Gabrielle à 90 ans

Olsen avertit ses lecteurs: l’intrigue qui sert de trame à ce roman est une histoire vraie. Mais l’auteure a pris la liberté d’interpréter ce vécu réel pour en faire une œuvre de fiction.

La narratrice est Gabrielle, à 90 ans, et son récit comporte 37 chapitres, le nombre d’années que Van Gogh a vécues.

En un si court laps de temps, l’artiste néerlandais a marqué notre imaginaire en produisant près de 900 tableaux et plus de 1 000 dessins. «Sa seule folie était d’avoir aimé trop passionnément son travail et l’humanité.»