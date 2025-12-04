L’Université de l’Ontario français formera des intervenants en santé mentale pour l’Hôpital Montfort

santé mentale, Montfort UOF
Jocelyn Veillard, directeur clinique, programme de santé mentale et services thérapeutiques; Martin Gagnon, directeur de l’éducation, Institut du Savoir Montfort; Marie Gendy, professeure adjointe et coordonnatrice du programme en Santé mentale de l’UOF; Valérie Dubois Desroches, vice-présidente principale, soins aux patients; Estelle Ethier, cheffe de la direction de l’Institut du Savoir Montfort et vice-présidente, enseignement et recherche à l’Hôpital Montfort; Normand Labrie, recteur et vice-chancelier de l'UOF; Chantal D’Aoust-Bernard, médecin-cheffe, Hôpital Montfort; Jean-Luc Bernard, vice-recteur, recrutement, marketing et partenariats de l'UOF; Dominic Giroux, président-directeur général, Hôpital Montfort. Photo: Montfort
Publié 04/12/2025 par l-express.ca

Montfort, l’hôpital universitaire francophone de l’Ontario, à Ottawa, et l’Université de l’Ontario français (UOF), à Toronto, ont signé ce 4 décembre un partenariat prévoyant l’offre de certificats, de stages de formation, d’échange de personnel et d’étudiants, ainsi que de projets de recherche et de création dans des domaines d’intérêt commun, à commencer par la santé mentale.

Cette collaboration débutera dès janvier 2026 avec l’introduction d’un microcertificat de l’UOF en Santé mentale. Ce programme court permettra de former en français des professionnels de la santé de l’Hôpital Montfort.

Le recteur de l’UOF, Normand Labrie.

Toxicomanie et troubles mentaux

Le microcertificat abordera notamment des thématiques telles que: la toxicomanie; la psychopathologie des troubles mentaux majeurs et des troubles liés à l’usage de substances; l’intervention en situation de crise; la prévention du suicide; le professionnalisme et l’éthique en santé mentale.

D’une durée d’un an, il s’adresse entre autres aux travailleurs sociaux et au personnel infirmier autorisé, auxiliaire ou praticien.

«Il s’agit de la toute première entente de ce type entre l’UOF et un hôpital, une étape qui témoigne de la croissance de notre institution et de son engagement envers les besoins du système de santé francophone», fait valoir le recteur Normand Labrie.

«Nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec un pilier essentiel de la santé en Ontario.»

Hôpital universitaire

Estelle Ethier, VP enseignement et recherche à Montfort, affirme que le partenariat «répond à des besoins d’actualité en matière de santé mentale».

Elle est aussi cheffe de la direction de l’Institut du Savoir Montfort (ISM), le pilier académique et scientifique de l’hôpital, responsable d’y coordonner la recherche, les stages cliniques et le développement professionnel continu.

«Nous visons justement à augmenter le nombre d’apprenants francophones en santé grâce à la collaboration renforcée avec nos institutions d’enseignement partenaires, ainsi qu’à mettre en œuvre des mesures de développement professionnel.»

santé mentale, Montfort UOF
L’Hôpital Montfort à Ottawa.

Soins holistiques

Selon la docteure Marie Gendy, professeure adjointe et coordonnatrice du programme en Santé mentale de l’UOF, «ces enjeux ne se limitent pas aux unités psychiatriques. Les patients admis aux urgences, dans les unités chirurgicales, en soins de longue durée, et même le personnel administratif sont souvent confrontés à des défis concomitants en santé mentale.»

«Outiller le plus d’employés avec une formation en santé mentale contribuera assurément à offrir des soins plus holistiques et adaptés aux patients.»

Le baccalauréat en Santé mentale a été ajouté à sa liste des programmes de l’UOF en septembre. Les étudiants y développent des compétences en intervention, en prévention, en accompagnement et en innovation sociale, tout en explorant les dimensions psychologiques, sociales et culturelles de la santé mentale.

