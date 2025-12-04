L’Université de l’Ontario français formera des intervenants en santé mentale pour l’Hôpital Montfort

Montfort, l’hôpital universitaire francophone de l’Ontario, à Ottawa, et l’Université de l’Ontario français (UOF), à Toronto, ont signé ce 4 décembre un partenariat prévoyant l’offre de certificats, de stages de formation, d’échange de personnel et d’étudiants, ainsi que de projets de recherche et de création dans des domaines d’intérêt commun, à commencer par la santé mentale.

Cette collaboration débutera dès janvier 2026 avec l’introduction d’un microcertificat de l’UOF en Santé mentale. Ce programme court permettra de former en français des professionnels de la santé de l’Hôpital Montfort.

Toxicomanie et troubles mentaux

Le microcertificat abordera notamment des thématiques telles que: la toxicomanie; la psychopathologie des troubles mentaux majeurs et des troubles liés à l’usage de substances; l’intervention en situation de crise; la prévention du suicide; le professionnalisme et l’éthique en santé mentale.

D’une durée d’un an, il s’adresse entre autres aux travailleurs sociaux et au personnel infirmier autorisé, auxiliaire ou praticien.

«Il s’agit de la toute première entente de ce type entre l’UOF et un hôpital, une étape qui témoigne de la croissance de notre institution et de son engagement envers les besoins du système de santé francophone», fait valoir le recteur Normand Labrie.