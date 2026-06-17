Les troubles de santé mentale en hausse à travers le monde

Le nombre de gens disant vivre avec un problème de santé mentale aurait presque doublé entre 1990 et 2023. Faut-il y voir l’impact de certains phénomènes sociaux anxiogènes, l’impact de meilleurs diagnostics, ou un mélange des deux?

Pas moins de 1,2 milliard de personnes à travers le monde rapportaient un trouble mental en 2023, selon le Global Burden of Disease 2023 (littéralement: le Fardeau mondial des maladies), une très large étude comparative de l’état des maladies physiques et mentales dans le monde, menée depuis 1993.

Bonnes années perdues

Il ressort de la plus récente analyse des données, publiée le 21 mai dans The Lancet, que les troubles mentaux sont un des principaux facteurs de la progression à la hausse des maladies. Et qu’ils sont désormais à la 5e place quand on considère comme indicateur le nombre d’années en bonne santé perdues par personne (ces troubles occupaient la 12e place en 1990).

Cet indicateur apparaît même chez les 15-19 ans, plus fort que dans les autres groupes d’âge.

Parmi les 12 troubles mentaux faisant partie de la liste, l’anxiété et la dépression ont connu les progressions les plus rapides depuis 30 ans: respectivement 158% et 131%.