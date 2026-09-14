Santé : le CPSSF passera l’automne à consulter les Franco-Ontariens

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Le Centre de planification des services de santé en français lance une série de consultations en personne et virtuelles cet automne. Photo: iStock.com/Natali_Mis
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Publié 14/09/2026 par l-express.ca

Après un an d’existence, le Centre de planification des services de santé en français (CPSSF) lance son processus de planification stratégique.

Le CPSSF provincial a remplacé les six «entités» régionales de planification des soins de santé en français, une décision du gouvernement provincial qui avait reçu l’aval de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Sous le thème Notre voix, notre santé, ce premier exercice invite les communautés francophones à définir ensemble les priorités qui guideront les actions du Centre pour les quatre prochaines années.

Natalie Aubin DG CPSSF
Natalie Aubin.

«Il y a un an, le CPSSF voyait le jour avec une vision ambitieuse: contribuer à un système de santé plus équitable pour les francophones de l’Ontario», affirme Lise Bourgeois, la présidente du conseil d’administration, qui a été PDG du Collège La Cité.

La directrice générale Natalie Aubin promet qu’«ensemble, nous définirons les orientations qui nous permettront de renforcer notre impact sur l’accès à des services de santé en français équitables et de qualité».

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La DG est également vice-présidente de Montfort, l’hôpital universitaire francophone de l’Ontario, l’un des deux partenaires fondateurs du CPSSF avec l’AFO.

Toronto: 24 septembre

Au cours des prochaines semaines et mois, le CPSSF ira à la rencontre des communautés, des patients et proches aidants, des fournisseurs de services de santé, de ses partenaires et des acteurs du système de santé pour écouter leurs réalités, comprendre leurs priorités et recueillir leurs aspirations.

Des consultations se tiendront à travers l’Ontario, ainsi qu’en mode virtuel. La première séance sera celle de Toronto, le 24 septembre, de 8h30 à midi, au Collège Boréal dans le quartier de la Distillerie.

D’autres rencontres en personne et virtuelles suivront, en octobre et novembre, à Hawkesbury, Ottawa, Barrie, Windsor, Sudbury et Thunder Bay. D’autres séances pourraient encore être ajoutées à la liste.

Les gens peuvent également répondre à un sondage en ligne.

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Une activité dans l’auditorium du Collège Boréal dans le quartier de la Distillerie.

Un plan à l’automne 2027

«Les perspectives recueillies viendront directement éclairer les orientations du Plan stratégique 2028-2031, qui sera rendu public à l’automne 2027 en vue de sa mise en œuvre à compter de 2028.»

Pour appuyer cet exercice, le CPSSF a mis en place un comité consultatif de 34 membres de toutes les régions. Ce comité a pour mandat «de valider et d’éclairer les orientations et les priorités stratégiques du Centre, de contribuer à l’identification des enjeux émergents et d’apporter une perspective terrain et sectorielle».

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