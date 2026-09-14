Santé : le CPSSF passera l’automne à consulter les Franco-Ontariens

Après un an d’existence, le Centre de planification des services de santé en français (CPSSF) lance son processus de planification stratégique.

Le CPSSF provincial a remplacé les six «entités» régionales de planification des soins de santé en français, une décision du gouvernement provincial qui avait reçu l’aval de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Sous le thème Notre voix, notre santé, ce premier exercice invite les communautés francophones à définir ensemble les priorités qui guideront les actions du Centre pour les quatre prochaines années.

«Il y a un an, le CPSSF voyait le jour avec une vision ambitieuse: contribuer à un système de santé plus équitable pour les francophones de l’Ontario», affirme Lise Bourgeois, la présidente du conseil d’administration, qui a été PDG du Collège La Cité.

La directrice générale Natalie Aubin promet qu’«ensemble, nous définirons les orientations qui nous permettront de renforcer notre impact sur l’accès à des services de santé en français équitables et de qualité».