Soins de santé à Black Creek: la francophonie au cœur du service

Rodrigue Taco (navigateur système de santé) à gauche, Cheryl Prescod (directrice exécutive) au centre et Jamaul Taylor (promotion de la santé bilingue) à droite, dans les locaux de Black Creek Community Health Center à Toronto.
Rodrigue Taco (navigateur système de santé), Cheryl Prescod (directrice générale) et Jamaul Taylor (promotion de la santé bilingue), dans les locaux du Black Creek Community Health Center. Photos: Julien Koppferschmitt, l-express.ca
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Publié 03/08/2026 par Julien Kopferschmitt

Dans le Nord-Ouest de Toronto, le Centre de santé communautaire Black Creek réaffirme son engagement envers la communauté francophone. Fort d’une nouvelle subvention de 3,1 millions $, l’organisme affine une approche de proximité unique pour offrir des soins adaptés aux nouveaux arrivants, notamment issus de l’immigration africaine.

Dans ces quartiers, les besoins sociaux et médicaux se croisent avec une acuité particulière. Pour la directrice générale du Centre de santé communautaire Black Creek, Cheryl Prescod, l’accès aux soins de santé ne peut pas se dissocier de la justice sociale.

«Quand on pense à l’équité, ce n’est pas donner à tous les mêmes ressources, c’est donner les ressources qui sont réellement nécessaires», martèle Cheryl Prescod. «Si vous n’avez pas de logement, d’emploi ou de nourriture, il est difficile de prendre soin de votre santé. Nos clients arrivent avec des niveaux de complexité bien plus élevés qu’ailleurs.»

L’annonce récente d’une subvention de 3,1 millions $ accordée par la province vient ainsi donner de l’air à une équipe interprofessionnelle déjà sollicitée de toutes parts. Ce financement doit permettre de rattacher au moins 7 500 nouveaux clients à des services de santé de première ligne dans le secteur.

Rodrigue Tako (navigateur système de santé) au centre, Cheryl Prescod (directrice exécutive) à droite et Jamaul Taylor (promotion de la santé bilingue) au fond, dans les locaux de Black Creek Community Health Center à Toronto. Photo: Julien Kopferschmitt
Rodrigue Tako (navigateur système de santé), Jamaul Taylor (promotion de la santé bilingue) et Cheryl Prescod (directrice générale, qui prend sa retraite bientôt), dans les locaux du Black Creek Community Health Center.

Les chiffres clés du projet

Le projet de financement de 3,1 millions $ s’articule autour de trois objectifs majeurs pour la communauté:

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• Un objectif global: le centre vise à connecter plus de 7 500 nouveaux patients à des médecins de famille et des équipes de soins primaires d’ici 2029.

• Un impact communautaire étendu: grâce aux activités sur le terrain et au travail d’information, 600 à 700 francophones bénéficient actuellement des services, ateliers et portes ouvertes de l’organisme.

• Un suivi médical continu en français: à ce jour, plus de 300 patients francophones disposent déjà d’un suivi médical régulier et d’un médecin de famille bilingue au sein du centre.

Une francophonie africaine en pleine expansion

Régionalement désigné comme fournisseur de services en français, le centre observe une transformation rapide de son bassin de population. Si l’établissement accueillait autrefois des demandeurs d’asile syriens ou ukrainiens, une importante vague de réfugiés en provenance du continent africain a redéfini les besoins linguistiques du secteur.

«Ce ne sont pas des francophones européens, mais des francophones africains, avec toute une nuance culturelle à laquelle nous devons répondre», explique la directrice. «En tant que pays bilingue, nous avons la responsabilité légale et morale de servir les gens dans leur langue maternelle. Il s’agit d’une question d’équité et de sécurité des soins.»

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Pour surmonter le défi du recrutement de cliniciens bilingues en Ontario — un obstacle récurrent dans la province — Black Creek mise sur la création d’une véritable équipe francophone intégrée, de la réception jusqu’à la promotion de la santé.

Black Creek
La directrice générale du centre de santé communautaire Black Creek, Cheryl Prescod, le député provincial Tom Rakocevic de Humber River – Black Creek, avec des représentants de Santé Ontario et de l’équipe de santé du Nord-Ouest de Toronto, lors de l’annonce de l’octroi de 3,1 millions $. Photo: courtoisie Alyssa Alexander, Pages for Good

L’équipe sur le terrain

L’organisation de l’équipe francophone repose sur une structure simple et complémentaire:

• Direction générale (Cheryl Prescod): elle supervise l’ensemble des opérations du centre et défend l’équité de l’accès aux soins pour la communauté.

• Promotion de la santé (Jamaul Taylor): il est chargé de faire le pont entre la communauté francophone et les professionnels du centre pour les orienter vers les bons services.

• Navigation dans le système de santé (Rodrigue Taco): il va directement à la rencontre des usagers sur le terrain (supermarchés, églises, écoles) pour les connecter concrètement aux soins en français.

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Aller au-delà des murs de la clinique

Sur le terrain, la stratégie d’accès aux soins ne repose pas sur de grands panneaux publicitaires, mais sur une présence humaine et directe. C’est ce qu’a développé Rodrigue Taco, navigateur francophone du système de santé au centre depuis juillet 2023.

«La sensibilisation, ce ne sont pas seulement les ateliers dans les écoles ou les églises», indique Rodrigue Taco. «J’ai développé un système de bouche-à-oreille. Quand je vais au supermarché, chez No Frills ou Food Basics, si j’entends quelqu’un parler français, je l’aborde: « Est-ce que vous savez que Black Creek offre des services en français ? » C’est ainsi que les gens découvrent qu’ils ont accès à des soins près de chez eux.»

Cette méthode a porté ses fruits. Alors que le programme ne suivait qu’une poignée de personnes à ses débuts, le centre accompagne aujourd’hui plus de 300 patients francophones avec médecin de famille, et touche entre 600 et 700 personnes lors de ses activités communautaires.

Certains usagers n’hésitent plus à déménager depuis d’autres secteurs de la région de Toronto pour s’installer à North York afin de bénéficier de cet accompagnement linguistique.

Murs des portraits des différents acteurs de Black Creek au fil des ans. Photo: Julien Kopferschmitt
Murs des portraits des différents acteurs de Black Creek au fil des ans.

Lever les barrières du silence

Au-delà de l’accès technique aux consultations, la possibilité de s’exprimer dans sa langue maternelle demeure un facteur clé de dignité pour les patients.

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Nouveau venu au sein de l’équipe à titre de promoteur de la santé bilingue, Jamaul souligne le frein psychologique auquel se heurtent encore de nombreux francophones .

« Le plus grand défi pour les francophones, c’est que même si des services existent, beaucoup n’osent pas les demander par peur de ne pas recevoir des soins adéquats. Pouvoir utiliser sa langue maternelle pour recevoir des services de santé de premier recours, c’est préserver une partie fondamentale de sa culture et de son bien-être.»

Avec l’apport de ce nouveau financement provincial, l’équipe de Black Creek espère intensifier son recrutement d’intervenants bilingues pour répondre à une demande qui continue de croître dans tout le Nord-Ouest torontois.

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