Soins de santé à Black Creek: la francophonie au cœur du service

Dans le Nord-Ouest de Toronto, le Centre de santé communautaire Black Creek réaffirme son engagement envers la communauté francophone. Fort d’une nouvelle subvention de 3,1 millions $, l’organisme affine une approche de proximité unique pour offrir des soins adaptés aux nouveaux arrivants, notamment issus de l’immigration africaine.

Dans ces quartiers, les besoins sociaux et médicaux se croisent avec une acuité particulière. Pour la directrice générale du Centre de santé communautaire Black Creek, Cheryl Prescod, l’accès aux soins de santé ne peut pas se dissocier de la justice sociale.

«Quand on pense à l’équité, ce n’est pas donner à tous les mêmes ressources, c’est donner les ressources qui sont réellement nécessaires», martèle Cheryl Prescod. «Si vous n’avez pas de logement, d’emploi ou de nourriture, il est difficile de prendre soin de votre santé. Nos clients arrivent avec des niveaux de complexité bien plus élevés qu’ailleurs.»

L’annonce récente d’une subvention de 3,1 millions $ accordée par la province vient ainsi donner de l’air à une équipe interprofessionnelle déjà sollicitée de toutes parts. Ce financement doit permettre de rattacher au moins 7 500 nouveaux clients à des services de santé de première ligne dans le secteur.

Les chiffres clés du projet

Le projet de financement de 3,1 millions $ s’articule autour de trois objectifs majeurs pour la communauté: