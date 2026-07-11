Un an après la mort d’Abdoul Aziz Sarr: le Centre TAIBU et son école se souviennent

Une vive émotion a envahi les locaux de l’école secondaire Père-Philippe-Lamarche, à Scarborough, samedi 4 juillet dernier. En effet, un an après la disparition tragique du jeune Abdoul Aziz Sarr, la communauté noire et francophone s’est rassemblée pour honorer sa mémoire, à l’appel du Centre de santé communautaire bilingue TAIBU.

Entre deuil, témoignages poignants et actions de prévention, cet événement s’est imposé comme un jalon essentiel pour l’avenir des jeunes du secteur.

La parole et le sport

Cet événement a été organisé dans le cadre du projet Kuwezesha de TAIBU. Cette journée de commémoration a su transformer une profonde douleur collective en une énergie positive. Pour ce faire, les organisateurs ont choisi d’articuler la réflexion et l’action.

D’abord, la journée a débuté par un moment de sensibilisation marquant. Il s’agissait d’un atelier thématique intitulé «Être un citoyen modèle: prévenir le danger».

Cette session a été menée par une conférencière experte dees enjeux de sécurité et de civisme chez les jeunes. Ainsi, cet espace bienveillant a permis aux adolescents présents d’échanger librement sur la sécurité publique.