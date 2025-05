Réouverture du Parlement: priorités des partis et attente pour les Langues officielles

Le directeur parlementaire du budget avait affirmé, début mars, avant l’élection de Mark Carney, que si «les politiques actuelles sont maintenues» il prévoyait «46,8 milliards $ de déficit budgétaire».

«Nouvelle relation» avec les États-Unis

«Notre gouvernement a été élu pour ne rien faire de moins que définir une nouvelle relation économique et sécuritaire avec les États-Unis et construire la meilleure économie qui fonctionne pour tout le monde», a déclaré le premier ministre devant ses députés et les journalistes.

Une autre «législation immédiate», selon le premier ministre, sera introduite au Parlement dans les prochaines semaines pour mettre en œuvre des «projets d’intérêt national» et pour «éliminer toutes les barrières fédérales pour les traités libres au Canada».

Les Libéraux veulent aussi légiférer concernant le Code pénal à l’égard de «ceux qui menacent la sécurité des Canadiens en rendant plus difficile l’obtention d’une caution» pour certains délits ou crimes.

«Dans toutes nos actions, nous serons guidés par une nouvelle discipline fiscale. Notre gouvernement va dépenser moins pour que les Canadiens puissent investir plus», a affirmé le premier ministre.