Regards sur Lomé, capitale du Togo… maintenant qu’on peut voyager!

La pandémie n’empêche plus les gens de voyager partout dans le monde. On s’envole par milliers vers tous les continents depuis l’aéroport Pearson de Toronto… Comme Florence Moreira, Torontoise d’origine togolaise, ayant récemment séjourné durant un mois dans sa ville natale, Lomé, capitale du Togo.

«Le jour de mon départ, l’aéroport Pearson fourmillait de monde. Les voyageurs encombraient les comptoirs d’enregistrement, dûment masqués.»

«Les vols Toronto-Paris et Paris-Lomé étaient plein. Assis coude-à-coude on ôtait le masque pour boire et manger. Pareil au retour», témoigne-t-elle.

Séjour famille

Dès son arrivée à Lomé, Florence s’est installée sous le toit familial avec sa mère, ses frères et sœurs, pour y rester toute la durée de sa visite.

Elle n’a fréquenté que les membres de sa famille par prudence et porté le masque lors de chacune de ses sorties en public ou lorsqu’un rare visiteur venait à la maison.