Pendant un an, la plateforme de location saisonnière prendra en charge tous ses frais de transport et d’hébergement aux quatre coins de la planète. Cet automne, il s’envolera donc pour le Maroc avec sa conjointe. Ce sera la première étape d’un voyage au long cours.

Encore aujourd’hui, le trentenaire se dit «extrêmement surpris» d’avoir été choisi parmi 314 000 autres candidats à travers le monde. «Je ne m’attendais même pas à une réponse. Alors, quand j’ai vu que je faisais partie des 40, des 20, puis des 12 derniers en lice, je n’y croyais pas», commente-t-il.

Pour sortir vainqueur de ce concours mondial, il a dû, entre autres choses, produire une vidéo descriptive d’une minute en expliquant en quoi il était adapté à la vie nomade et passer plusieurs entretiens en anglais.

L’aventurier, qui a traversé les Andes à vélo, dormi sous sa tente par des températures glaciales, et est tombé malade à l’autre bout du monde, n’a pas eu de mal à convaincre le jury d’Airbnb.

Mieux vaut plus tôt que plus tard pour Jonathan B. Roy

En mars 2016, Jonathan B. Roy enfourche son vélo à la suite du décès de sa mère. «Je me suis alors dit qu’il n’y aurait jamais de moment parfait pour partir. Comme on ne sait jamais combien de temps on a devant nous, aussi bien le faire plus tôt que plus tard», explique-t-il.